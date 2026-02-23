Tomasiak poza kadrą! Zaskakująca decyzja trenera polskich skoczków

Zimowe

Selekcjoner reprezentacji Polski Maciej Maciusiak wybrał skład na zbliżające się konkursy Pucharu Świata w lotach w Bad Mitterndorf. Na Kulm nie zobaczymy trzykrotnego medalisty olimpijskiego, Kacpra Tomasiaka.

Ludzie w zimowym otoczeniu z drzewami pokrytymi szronem, trzymający smartfony i robiący zdjęcia.
fot. PAP
Kacper Tomasiak

W kadrze wytypowanej przez Maciusiaka znaleźli się: Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Paweł Wąsek i Klemens Joniak. 

 

W składzie na "mamuta" zabrakło polskiego multimedalisty olimpijskiego z Predazzo, Kacpra Tomasiaka. 19-latek przygotowuje się do startu w marcowych mistrzostwach świata juniorów. 

 

Zawody w austriackim Bad Mitterndorf odbędą się w sobotę 28 lutego i niedzielę 1 marca. Na piątek zaplanowano kwalifikacje. 

KP, Polsat Sport
SKOKIZIMOWE
