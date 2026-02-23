Tomasiak poza kadrą! Zaskakująca decyzja trenera polskich skoczków
Selekcjoner reprezentacji Polski Maciej Maciusiak wybrał skład na zbliżające się konkursy Pucharu Świata w lotach w Bad Mitterndorf. Na Kulm nie zobaczymy trzykrotnego medalisty olimpijskiego, Kacpra Tomasiaka.
Kacper Tomasiak
W kadrze wytypowanej przez Maciusiaka znaleźli się: Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Paweł Wąsek i Klemens Joniak.
ZOBACZ TAKŻE: Były mistrz świata zakończył karierę. Taki komunikat tuż po igrzyskach!
W składzie na "mamuta" zabrakło polskiego multimedalisty olimpijskiego z Predazzo, Kacpra Tomasiaka. 19-latek przygotowuje się do startu w marcowych mistrzostwach świata juniorów.
Zawody w austriackim Bad Mitterndorf odbędą się w sobotę 28 lutego i niedzielę 1 marca. Na piątek zaplanowano kwalifikacje.Przejdź na Polsatsport.pl
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Eliza Rucka-Michałek: Myślami uciekam od startów do rodziny, jej obecność bardzo mi pomaga