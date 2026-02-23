Tomasiak poza kadrą! Zaskakująca decyzja trenera polskich skoczków

W kadrze wytypowanej przez Maciusiaka znaleźli się: Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Paweł Wąsek i Klemens Joniak.

W składzie na "mamuta" zabrakło polskiego multimedalisty olimpijskiego z Predazzo, Kacpra Tomasiaka. 19-latek przygotowuje się do startu w marcowych mistrzostwach świata juniorów.

Zawody w austriackim Bad Mitterndorf odbędą się w sobotę 28 lutego i niedzielę 1 marca. Na piątek zaplanowano kwalifikacje.

KP, Polsat Sport