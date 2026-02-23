Ważna informacja w sprawie igrzysk. Podtrzymano decyzję o Rosjanach i Białorusinach

Po ogłoszeniu przez IPC decyzji o włączeniu wykluczonych wcześniej parasportowców z Rosji i Białorusi do rywalizacji w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo kilka narodowych komitetów, na czele z ukraińskim, a także polska delegacja Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz oficjele Polskiego Komitetu Paralimpijskiego, zapowiedziało bojkot ceremonii otwarcia.

- Ta decyzja nie może zostać uchylona ani przez zarząd, ani przeze mnie – powiedział prezes IPC Andrew Parsons podczas konferencji prasowej w Allianz Tower w Mediolanie.

Parsons wezwał ukraińskich sportowców do udziału w ceremonii.

- Mamy do przekazania przesłanie o inkluzywności i różnorodności. Zachęcamy ich do udziału, ale jeśli nie chcą, szanujemy to – powiedział.

Zapytany o opuszczenia przez inne kraje ceremonii otwarcia szef IPC przyznał, że organizacja nie otrzymała oficjalnego komunikatu w sprawie dalszych wycofań.

- Obawiam się, że czasami takie sytuacje mogą być upolitycznione, a chcielibyśmy tego uniknąć. Są inne metody i miejsca do wyrażania swoich przekonań – powiedział.

IPC 17 lutego ogłosił, że sześcioro Rosjan i czworo Białorusinów będzie mogło wystąpić w igrzyskach pod swoimi flagami. Rząd włoski nie zgodził się z tą decyzją i wezwał organizację do jej cofnięcia. Parsons powiedział, że trwa dialog z krajem-gospodarzem, którego celem jest zminimalizowanie wpływu odmiennych stanowisk, przy jednoczesnym zapewnieniu sportowcom jak najlepszych warunków do rywalizacji.

Rosja i Białoruś zostały wykluczone z zimowych igrzysk paralimpijskich w 2022 r. po rozpoczęciu przez Moskwę pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Później sportowcom z tych krajów zezwolono na start w igrzyskach w Paryżu jako zawodnikom neutralnym.

Igrzyska paralimpijskie w północnych Włoszech odbędą się w dniach 6-15 marca.

