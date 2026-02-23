Wpadka Lechii w Gdańsku. Zagłębie wiceliderem Ekstraklasy

Gospodarze w fatalnym stylu rozpoczęli spotkanie, bowiem już w 2. minucie mogli stracić gola. W tej sytuacji bramkarz biało-zielonych Alexander Paulsen wygrał pojedynek sam na sam z Jesusem Diazem, ale nie minęło 60 sekund i goście prowadzili 1:0.

ZOBACZ TAKŻE: Liga Konferencji: Lech Poznań - KuPS Kuopio. Transmisja TV i stream online

Tym razem Diaz dośrodkował z lewej strony, niezbyt pewnie interweniował Bujar Pllana, a skutecznym strzałem głową z siedmiu metrów, po którym piłka odbiła się od poprzeczki i wpadła do siatki, popisał się Mateusz Grzybek.

Strata bramki nie podziałała na Gdańszczan specjalnie mobilizująco. Lechiści nadal grali wolno oraz wyjątkowo niedokładnie i w 27. minucie przegrywali już 0:2. Tym razem gospodarze nie potrafili wybić piłki z własnego pola karnego i Marcel Reguła precyzyjnym uderzeniem z 18 metrów po raz drugi pokonał Paulsena.

Reguła mógł w doliczonym czasie pierwszej połowy zdobyć swoją drugą bramkę, jednak źle przyjął piłkę po zagraniu Diaza i zaprzepaścił dogodną okazję.

Pierwszą sytuację Gdańszczanie mieli w 34. minucie po błędzie golkipera rywala Jasmina Buricia, ale nie wykorzystał jej Tomas Bobcek. W 45. minucie słowacki napastnik i lider klasyfikacji strzelców ekstraklasy, który w poniedziałek przedłużył kontrakt z Lechią (nowa umowa ma obowiązywać do 30 czerwca 2030 roku), posłał piłkę obok słupka.

Drugą połowę miejscowi rozpoczęli ze zdecydowanie większą energią. Tuż po wznowieniu gry biało-zieloni zamknęli gości w ich polu karnym, jednak strzały Pllany i Camilo Meny zostały zablokowane. Z kolei w 54. minucie świetnie dysponowany Burić obronił uderzenie z dystansu Tomasza Neugebauera.

Gdańszczanie nadal bardzo wyraźnie przeważali i praktycznie nie schodzili z połowy Lubinian. W 64. minucie po akcji Meny minimalnie pomylił się Bobcek, później kilka razy zakotłowało się w polu karnym Zagłębia, jednak Burić zachował czyste konto.

Po tym zwycięstwie ekipa z Dolnego Śląska awansowała na drugie miejsce w tabeli.

Lechia Gdańsk - Zagłębie Lubin 0:2 (0:2)

Bramki: Mateusz Grzybek 3, Marcel Reguła 27

Lechia: Alex Paulsen - Tomasz Wójtowicz (46 Bartłomiej Kłudka), Bujar Pllana, Matej Rodin, Miłosz Kałahur - Camilo Mena, Iwan Żelizko, Rifet Kapić, Tomasz Neugebauer (71 Dawid Kurminowski), Aleksandar Ćirković (46 Kacper Sezonienko) - Tomáš Bobček.

Zagłębie: Jasmin Burić - Mateusz Grzybek (89 Tomasz Makowski), Damian Michalski (61 Igor Orlikowski), Michał Nalepa, Roman Jakuba, Josip Ćorluka - Marcel Reguła (69 Jakub Sypek), Jakub Kolan, Damian Dąbrowski, Jesús Díaz (69 Adam Radwański) - Levente Szabó (89 Michális Kossídis).

Żółte kartki: Żelizko, Kapić - Dąbrowski, Grzybek, Ćorluka, Kossídis.

Sędzia: Sebastian Krasny.

psl, Polsat Sport