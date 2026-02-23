Wszystko musiał rozstrzygnąć super tie-break! Polacy za burtą

Karol Drzewiecki i Piotr Matuszewski za burtą turnieju w Dubaju. Biało-Czerwoni przegrali już w pierwszej rundzie, a o wyniku starcia musiał zadecydować super tie-break.

Tenisista wykonujący forhend na korcie ziemnym.
fot. AFP
Karol Drzewiecki (na zdjęciu) i Piotr Matuszewski odpadli z turnieju w Dubaju

Karol Drzewiecki i Piotr Matuszewski odpadli w pierwszej rundzie debla w turnieju ATP 500 w Dubaju. Polscy tenisiści przegrali z Portugalczykiem Francisco Cabralem i Austriakiem Lucasem Miedlerem 6:4, 3:6, 7-10.

 

W singlu w Dubaju zagrają Kamil Majchrzak i Hubert Hurkacz. Jeśli przebrną pierwszą rundę, to w kolejnej zmierzą się ze sobą. Majchrzak musi pokonać 47. w rankingu Australijczyka Alexeia Popyrina, a Hurkacz 13. na liście ATP Czecha Jakuba Mensika.

 

Wynik meczu 1. rundy gry podwójnej (1/8 finału):

 

Francisco Cabral, Lucas Miedler (Portugalia, Austria) - Karol Drzewiecki, Piotr Matuszewski (Polska) 4:6, 6:3, 10-7.

PAP
