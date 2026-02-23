Z Perugii do Rzeszowa! Polski klub siatkarski zdecydował się na transfer medyczny

Dominika Pierzchała doznała kontuzji kolana. Uraz środkowej okazał się na tyle poważny, że drużyna mistrza Polski musiała zdecydować się na transfer medyczny.

Nathalie Lemmens od lat występuje w kadrze narodowej Belgii, z którą rywalizowała m.in. w Lidze Narodów oraz mistrzostwach Europy. W karierze klubowej występowała m.in. w Asterix AVO Beveren, Dinamo Bukareszt, Dresdner SC czy ostatnio w włoskim Bartoccini-Mc Restauri Perugia (zespół ten nie ma już szans na utrzymanie w Serie A). W barwach Asterix AVO sięgała pięciokrotnie zarówno po mistrzostwo Belgii, jak i Puchar Belgii.

Oprócz Lemmens na pozycji środkowych w zespole DevelopResu są jej rodaczka Laura Heyrman, Ukrainka Swietłana Dorsman i Justyna Jankowska.

– Bardzo żałujemy, że nie ma z nami Dominiki, bo to dla nas ogromne osłabienie. Życzymy jej szybkiego powrotu do zdrowia. Szukaliśmy zawodniczki, ale zgodnie z regulaminem nie mogła być z TAURON Ligi. Na tym etapie sezonu nie łatwo kogoś zatrudnić, dlatego cieszymy się, że udało się zakontraktować nową środkową. Potrzebowaliśmy kogoś, bo mieliśmy okrojony skład nawet nie tylko co do meczów ale też do treningów, a przecież od marca zaczyna się znów maraton meczów – powiedziała trenerka DevelopResu Jelena Blagojević.

RM, Polsat Sport, PAP