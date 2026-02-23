Zapadła decyzja ws. Tomasiaka. Tuż po igrzyskach! Będzie kolejny medal?

Kacpra Tomasiaka śmiało można nazwać rewelacją tego sezonu w skokach narciarskich. 19-latek w debiutanckim sezonie jest najlepszym z biało-czerwonych i zajmuje czołowe miejsca w Pucharze Świata.

To, co jednak zrobił na igrzyskach olimpijskich, przeszło najśmielsze oczekiwania. Polak zdobył łącznie trzy medale - srebro na skoczni normalnej, brąz na skoczni dużej oraz srebro w rywalizacji duetów wraz z Pawłem Wąskiem - i został gwiazdą najważniejszej zimowej imprezy czterolecia.

Po zakończeniu igrzysk 19-latek zdołał jeszcze wywalczyć tytuł mistrza Polski, a teraz będzie szykował się do mistrzostw świata juniorów. Potwierdził to Polski Związek Narciarski, który przedstawił kadrę na te zawody.

"Trener Daniel Kwiatkowski wybrał kadrę polskich skoczków na Mistrzostwa Świata Juniorów w Lillehammer. Polskę będą reprezentować: Kacper Tomasiak, Kamil Waszek, Łukasz Łukaszczyk, Szymon Sarniak i Konrad Tomasiak" - czytamy w mediach społecznościowych PZN.

Oznacza to, że w kadrze na czempionat odbywający się w norweskim Lillehammer zobaczymy też brata trzykrotnego medalisty olimpijskiego, Konrada.

Najlepszym wynikiem na mistrzostwach świata juniorów starszego z braci Tomasiaków było czwarte miejsce, które zajął w 2023 roku podczas zawodów w Whistler. Brąz wywalczył wówczas Jan Habdas. Polak ma też srebrny medal z zawodów drużynowych wywalczony na ówczesnym czempionacie.

Mistrzostwa świata juniorów w narciarstwie klasycznym potrwają od 2 do 8 marca. Skoczkowie wezmą udział w konkursie indywidualnym, drużynowym oraz mikstów.

Kadra Polski na Mistrzostwa Świata Juniorów w Lillehammer:

Kacper Tomasiak

Kamil Waszek

Łukasz Łukaszczyk

Szymon Sarniak

Konrad Tomasiak

JZ, Polsat Sport