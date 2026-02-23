Znany siatkarski trener nową "Bestią z Bereźnicy"? Zawodniczka ostro zrugana na oczach innych

Abbondanza słynie z wybuchowego charakteru, co wielokrotnie już demonstrował. W styczniu tego roku zrobiło się o nim głośno, gdy podniósł rękę i uderzył na przerwie jedną z gwiazd zespołu - Melissę Vargas. Tym razem obyło się bez naruszania nietykalności cielesnej.

55-latek w sobotę 21 lutego miał wiele powodów do niezadowolenia, gdy jego zespół przegrał ważne i prestiżowe spotkanie derbowe. W pewnym momencie, gdy z parkietu schodziła jego rozgrywająca Arelya Karasoy, Abbondanza ruszył za nią i zaczął krzyczeć z bliskiej odległości z wyraźnymi pretensjami. Siatkarka została ostro zrugana w obecności sztabu szkoleniowego i innych obserwatorów.

Metody szkoleniowe Włocha, który w przeszłości pracował w Chemiku Police, zdobywając z nim mistrzostwo i Puchar Polski, są poddawane szerokiej dyskusji. Nie brakuje przeciwników takiego zachowania, ale i zwolenników, którzy przy tym wspominają legendarnego Nikołaja Karpola, zwanego "Bestią z Bereźnicy". Abbodanza przy nim to nadal... potulny i dobrotliwy trener.

Siatkarką Fenerbahce jest Agnieszka Korneluk.

Polsat Sport