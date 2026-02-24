Alarm w Realu przed hitem LM! Gwiazda kontuzjowana

Pomimo przewlekłego bólu Mbappe w tym sezonie rozegrał 33 mecze dla Realu. Zdobył 23 bramki w La Liga i 13 w Champions League. Jest najlepszym strzelcem obu rozgrywek. Strzelił też dwa gole w Pucharze Króla.

- Ważne, aby podkreślić ogromny wysiłek Kyliana i fakt, że stara się nam pomóc na boisku. Myślę, że każdy obrońca, który się z nim mierzy, wie, że w każdej sytuacji może on przesądzić o wyniku - powiedział trener Realu Madryt Alvaro Arbeloa.

ZOBACZ TAKŻE: Liga Mistrzów: Wyniki wtorkowych meczów 1/16 finału - 24.02

Według źródeł AFP decyzja o wycofaniu Mbappe zapadła po wtorkowym treningu i konferencji prasowej, na której Arbeloa deklarował, że napastnik jest zdolny do gry. Sztab trenerski początkowo zakładał, że Francuz wystąpi pomimo bólu, lecz ostatecznie postanowiono dać mu odpocząć, choć stawką meczu jest awans do 1/8 finału Champions League.

W lepszej sytuacji przed rewanżem jest Real, który wygrał w Lizbonie 1:0 po efektownym golu Brazylijczyka Viniciusa Juniora.

PAP