ATP w Dubaju: Hubert Hurkacz - Jakub Mensik. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Hubert Hurkacz kontra Jakub Mensik to spotkanie pierwszej rundy turnieju ATP w Dubaju. Relacja live i wynik na żywo meczu Hubert Hurkacz - Jakub Mensik na Polsatsport.pl.

Hurkacz, po świetnym starcie w United Cup, zaliczył kilka słabszych spotkań. Najpierw szybko odpadł z Australian Open, a później, już na etapie pierwszych meczów pożegnał się z zawodami w Montpellier i Rotterdamu. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Kolejny spadek Hurkacza w rankingu ATP! Rośnie za to przewaga Alcaraza

 

Mensik za to ma za sobą dobry, ale bardzo intensywny czas. Jeszcze w piątek grał w półfinale turnieju w Dosze, jednak uległ w nim Arthurowi Filsowi 4:6, 6:7 (4-7).

 

Panowie staną w szranki po raz trzeci. Do tej pory Hurkacz jest niepokonany w ich rywalizacji.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Hubert Hurkacz - Jakub Mensik na Polsatsport.pl.

KP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
ATP w Dubaju: Hurkacz - Jakub Mensik. Hubert wygra?
TENISTURNIEJE ATP I WTA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 