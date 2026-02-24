Hurkacz, po świetnym starcie w United Cup, zaliczył kilka słabszych spotkań. Najpierw szybko odpadł z Australian Open, a później, już na etapie pierwszych meczów pożegnał się z zawodami w Montpellier i Rotterdamu.

Mensik za to ma za sobą dobry, ale bardzo intensywny czas. Jeszcze w piątek grał w półfinale turnieju w Dosze, jednak uległ w nim Arthurowi Filsowi 4:6, 6:7 (4-7).

Panowie staną w szranki po raz trzeci. Do tej pory Hurkacz jest niepokonany w ich rywalizacji.

KP, Polsat Sport