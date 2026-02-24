Majchrzak ma za sobą nieudany start w Dosze. Już w pierwszej rundzie przegrał z Arthurem Filsem, ale - jako jedyny prócz późniejszego zwycięzcy, Alcaraza - zdołał urwać seta późniejszemu finaliście.





Popyrin również nie może zaliczyć tych zawodów do udanych. Wprawdzie w pierwszym pojedynku okazał się lepszy od reprezentującego gospodarzy Mubaraka Shannan Zayida, ale w drugiej uległ już Jannikowi Sinnerowi.

To będzie trzecie spotkanie Majchrzaka i Popyrina.

KP, Polsat Sport