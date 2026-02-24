ATP w Dubaju: Kamil Majchrzak - Alexei Popyrin. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Kamil Majchrzak kontra Alexei Popyrin to spotkanie pierwszej rundy turnieju ATP w Dubaju. Relacja live i wynik na żywo meczu Kamil Majchrzak - Alexei Popyrin na Polsatsport.pl.

Majchrzak ma za sobą nieudany start w Dosze. Już w pierwszej rundzie przegrał z Arthurem Filsem, ale - jako jedyny prócz późniejszego zwycięzcy, Alcaraza - zdołał urwać seta późniejszemu finaliście. 

ZOBACZ TAKŻE: Ponad dwie godziny walki. Polak odpadł w pierwszej rundzie turnieju

 

Popyrin również nie może zaliczyć tych zawodów do udanych. Wprawdzie w pierwszym pojedynku okazał się lepszy od reprezentującego gospodarzy Mubaraka Shannan Zayida, ale w drugiej uległ już Jannikowi Sinnerowi.

 

To będzie trzecie spotkanie Majchrzaka i Popyrina.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Kamil Majchrzak - Alexei Popyrin na Polsatsport.pl.

KP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
TENISTURNIEJE ATP I WTA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 