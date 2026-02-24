Był bohaterem meczu z Resovią, a teraz podpisał nowy kontrakt! Filar zostaje w Skrze

El Graoui był jednym z bohaterem meczu Skry z Asseco Resovią Rzeszów. Warto wspomnieć, że Bełchatowianie wygrali z zespołem Podkarpacia po aż 1464 dniach przerwy. 31-latek zdobył w tym starciu aż 26 punktów - 20 atakiem, cztery blokiem i dwa zagrywką. Został również wybrany MVP.

Dwa dni po tym wielkim zwycięstwie w mediach społecznościowych Skry ogłoszono, że Marokańczyk pozostanie zawodnikiem klubu w sezonie 2026/2027.

- Przedłużenie kontraktu z Zouheirem to dla nas bardzo ważna decyzja sportowa i organizacyjna. Od początku pokazuje, że jest zawodnikiem, który daje drużynie nie tylko jakość w ataku czy przyjęciu, ale też spokój w kluczowych momentach. Jego doświadczenie przekłada się na dojrzałość na boisku i w szatni. Cieszy nas również to, że Zouheir bardzo dobrze odnalazł się w Bełchatowie i w realiach PlusLigi. Budujemy drużynę, która ma być ambitna, waleczna i stabilna. Zouheir idealnie wpisuje się w tę wizję, dlatego naturalnym krokiem było pozostawienie go w żółto-czarnych barwach na kolejny sezon - powiedział Michał Bąkiewicz, prezes Skry Bełchatów, cytowany przez klub.

El Graoui przeniósł się do Bełchatowa z PSG Stali Nysa, w której grał przez cztery sezony. Wcześniej bronił barw zagranicznych zespołów.

W kolejnym meczu PGE GiEK Skra Bełchatów na wyjeździe zmierzy się z Barkomem Każany Lwów.

KP, Polsat Sport