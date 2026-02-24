Czy Polska zorganizuje igrzyska olimpijskie? Minister uchylił rąbka tajemnicy

Reprezentacja Polski zdobyła podczas zakończonego w niedzielę wydarzenia cztery medale. Drugi w rywalizacji na 10 000 m łyżwiarzy szybkich był Władimir Semirunnij, srebro i brąz indywidualnie wywalczył Kacper Tomasiak, a para Tomasiak-Paweł Wąsek zdobyła drugie miejsce w konkursie duetów.

Gdy Biało-Czerwoni walczyli o medale, za kulisami toczyły się rozmowy w sprawie organizacji przez Polskę igrzysk olimpijskich. Już od dłuższego czasu mówi się o chęciach ugoszczenia nad Wisłą najważniejszej sportowej imprezy czterolecia.

- To był bardzo intensywny czas, bo spotkałem się z ministrami sportu z wielu krajów. Rozmawiamy na temat tego, że jesteśmy w stanie. Jestem przekonany co do jednego: jeżdżąc po całym świecie, patrząc na infrastrukturę, mogę państwa zapewnić, że nie mamy żadnego kompleksu. Jestem przekonany, że my te igrzyska jesteśmy w stanie zorganizować jeszcze lepiej i jeszcze bardziej profesjonalnie. I coraz więcej osób z całego świata widzi to, że Polska ma wielki potencjał, że Polska ma już wielkie doświadczenie. Mamy najnowocześniejszą infrastrukturę sportową, jeżeli chodzi o stadiony. Zrobiliśmy fantastyczne Euro 2012, zrobiliśmy też Igrzyska Europejskie. To może być kolejny krok. Jestem przekonany, że to się wydarzy - powiedział Sport Minister Sportu i Turystki, Jakub Rutnicki, w rozmowie z Polsatem Sport.

By przybliżyć się do bycia gospodarzem igrzysk, Polska poczyniła już inwestycje. Zmodernizowano skocznie narciarskie, przygotowuje się również m.in. nowe lodowiska.

- To się dzieje. Ruszyliśmy z wielkim programem budowy lodowisk w Polsce. Przez ostatnie dwa lata to jest blisko 100 tego typu obiektów. Za chwileczkę będzie oddana już zrewitalizowana skocznia, jeżeli chodzi o Bystre. To była bardzo ważna rzecz. Za chwileczkę też będziemy podejmować decyzję dotyczące dofinansowania skoczni w Wiśle. Tak, realizujemy to, co jest potrzebne, budujemy bazę, ale też systemowo wspieramy kluby - dodał.

Warto przypomnieć, że Polacy w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo 36 razy zajęli miejsca od 1. do 13., a 53 razy - od 1. do 20.

XXVI Zimowe Igrzyska Olimpijskie odbędą się w 2030 roku w Alpach Francuskich.

