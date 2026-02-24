Czy syn Aleksandra Śliwki będzie siatkarzem? "Spodziewałem się takiego pytania"

Pod koniec 2025 roku Aleksander Śliwka i Jagoda Gruszczyńska-Śliwka doczekali się potomka. Synek siatkarskiej pary otrzymał imię Hugo.

Nieco później 30-latek po długiej przerwie wrócił do gry. W grudniu pojawił się na parkiecie w starciu 1. kolejki Ligi Mistrzów, gdzie jego Halkbank Ankara mierzył się w Polsce z Bogdanką LUK Lublin. Dwa miesiące później rozegrał już pełne spotkanie.

I to jakie! Halkbank pewnie ograł Istanbul BB 3:0, a jednym ze współautorów sukcesu był właśnie polski przyjmujący. Śliwka po raz pierwszy od 236 dni rozegrał całe spotkanie. Zdobył 10 punktów, notując niemal 60% skuteczności w ataku. Podobnie (62%) wyglądały jego parametry w przyjęciu.

Śliwkę w tym meczu wspierał właśnie jego synek. Chłopiec pojawił się nawet na tradycyjnym, "zwycięskim" zdjęciu ekipy z Ankary.

We wtorek 24 lutego Śliwka był gościem Marka Magiery i Jakuba Bednaruka w programie Polsat SiatCast. Przyjmujący powiedział, jak czuje się w nowej dla siebie roli. Wyjaśnił także, czy w przyszłości zamierza skierować swojego syna w stronę sportu.

- Spodziewałem się takiego pytania. Młody ma dopiero trzy miesiące, tak że myślę, że troszkę za wcześnie, żeby wyrokować, czy zostanie siatkarzem. Najważniejsze, żeby był szczęśliwy, rósł, dobrze się rozwijał, a jeśli będzie chciał grać w siatkówkę czy koszykówkę, czy będzie chciał zostać, nie wiem, malarzem, fotografem, prawnikiem, to my postaramy się mu pomóc w tym, aby go ukierunkować i dać mu możliwości - powiedział 30-latek.

Śliwka w tym sezonie reprezentacyjnym sięgnął po złoto Ligi Narodów, lecz kolejnych tygodni nie mógł zaliczyć do udanych. Kontuzja wyeliminowała go bowiem z udziału w mistrzostwach świata na Filipinach.

KP, PAP