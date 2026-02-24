Daniel Pliński: Nie wykorzystaliśmy swoich szans

Siatkówka

Indykpol AZS Olsztyn we wtorkowym meczu PlusLigi przegrał we własnej hali z Bogdanka LUK Lublin 1:3 (18:25, 16:25, 26:24, 20:25). - Nie wykorzystaliśmy swoich szans w tym spotkaniu - ocenił trener olsztyńskiego zespołu Daniel Pliński.

Portret mężczyzny w zielonej koszulce sportowej z widocznym napisem "Indykpol".
fot. PAP
Daniel Pliński

Przez pierwsze dwa sety na boisku dominowali goście, którzy utrzymywali kilkupunktową przewagę. W trzecim secie, przy stanie 21:24 mieli już piłkę meczową. Wybronił ją jednak Moritz Karlitzek, który następnie zaserwował cztery asy z rzędu, doprowadzając do wygranej olsztynian w tym secie. W czwartym secie skuteczniejsi okazali się ponownie siatkarze z Lublina.

 

ZOBACZ TAKŻE: Najciekawiej w trzecim secie! Siatkarze Bogdanki wygrali w Olsztynie

 

- Uważam, że nie wykorzystaliśmy swoich szans. Graliśmy na początku bardzo nerwowo w przyjęciu. Nie wiem, czym to było spowodowane. Sztuką jest walczyć ze swoimi słabościami i to dzisiaj robiliśmy - ocenił szkoleniowiec Indykpolu.

 

Przyznał, że po trzecim secie wierzył, że jego zespół odwróci losy tego spotkania. - Robiliśmy wszystko, żeby tak było. Polegliśmy w czwartym secie na banalnie prostych zagrywkach Marcina Komendy - dodał.

 

Pliński zaznaczył, że Bogdanka była lepszym zespołem i kontrolowała przebieg gry. Dodał, że jego podopieczni pokazali, że chcą walczyć. Jak mówił, był to mecz bardzo dziwny, szarpany.

 

Obie drużyny sąsiadują ze sobą w czołówce tabeli ekstraklasy. Przed wtorkowym meczem miały tyle samo punktów, ale dzięki większej liczbie zwycięstw to olsztynianie zajmowali trzecie a lublinianie – czwarte miejsce. Teraz zamienili się pozycjami w tabeli.

 

- Cieszymy się z tego zwycięstwa, bo to był bardzo ważny mecz w perspektywie walki o play-offy, żeby zapewnić sobie jak najlepsze rozstawienie. Wiedzieliśmy, że mamy tyle samo punktów co Indykpol, więc bardzo nam zależało, żeby wygrać. Zwycięstwo za trzy punkty daje nam bardzo dużo w tabeli - mówił kapitan Bogdanki Marcin Komenda.

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
PLUSLIGASIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Mathis Henno - najlepsze akcje MVP meczu PGE Projekt Warszawa - Cuprum Stilon Gorzów
Zobacz także

Sensacyjna klęska Projektu! Siatkarze z Gorzowa zagrali najlepszy mecz w sezonie

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 