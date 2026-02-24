Gdzie będzie grał Aleksander Śliwka? "Czekam na zainteresowane mną kluby"

Aleksander Śliwka był gościem Marka Magiery i Jakuba Bednaruka we wtorkowym odcinku programu Polsat SiatCast. Siatkarz, który obecnie jest zawodnikiem tureckiej ekipy Halkbank Ankara, został zapytany o plotki transferowy dotyczące jego przyszłości, a konkretnie o ewentualne przejście do PGE Projektu Warszawa.

- Jeżeli chodzi o plotki transferowe, to mocno apelowałbym o duży dystans - powiedział z uśmiechem na ustach. - Plotki dotyczące mojego przejścia do PGE Projektu Warszawa są mocno nietrafione. Nie otrzymałem żadnej oferty z drużyny z Warszawy. Nie ma tutaj żadnego połączenia.

Śliwka zdradził, że jeszcze nie wie, gdzie będzie grał w przyszłym sezonie.

- Jestem zawodnikiem wolnym, dostępnym bez kontraktu na przyszły sezon. Wraz z menadżerem prowadzimy jakieś rozmowy, ale są one na bardzo wstępnych etapach. Czekamy na zespoły, które będą zainteresowane angażem mojej osoby - stwierdził.

Na koniec reprezentant Polski powiedział, że rozumie "zapotrzebowanie" na plotki transferowe.

- Dobrze wiemy, jak jest z plotkami. Ludzie starają się przewidzieć i być pierwszymi, którzy dają informację. To jest w Polsce normalne. Wiele osób interesuje się siatkówkę. Śledzę rozgrywki NBA, więc wiem, jak ważne jest, żeby jako pierwszy podać informację. Na tę chwilę nie mam kontraktu na przyszły sezon i czekam na zainteresowane mną kluby, by odezwały się do mnie lub do mojego menadżera i wtedy zdecydujemy, co w przyszłym sezonie - podsumował.

AA, Polsat Sport