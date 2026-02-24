Polak i Czech po raz trzeci w karierze stają w szranki. Do tej pory niepokonany w bezpośrednich pojedynkach był Hurkacz. Za każdym razem do czynienia mieliśmy jednak z zaciętą batalią.

Mensik rywalizuje na Wschodzie od ponad tygodnia. Dotarł nawet do półfinału w Dosze, ale przegrał w nim z późniejszym finalistą, Arthurem Filsem. Hurkacz po niezbyt udanym występie w Australian Open przeniósł się za to do Europy, gdzie rywalizował w Montpellier i Rotterdamie - niestety bez sukcesów.

Hurkacz - Mensik. Wynik meczu. Kto wygrał? ATP w Dubaju

Wynik meczu Hurkacz - Mensik poznamy we wtorek 24 lutego. Informacja o tym, kto wygrał mecz Hurkacz - Mensik pojawi się w tym tekście tuż po zakończeniu spotkania.