Hurkacz - Mensik. Wynik meczu. Kto wygrał? ATP w Dubaju

Tenis

Hubert Hurkacz - Jakub Mensik rywalizują w pierwszej rundzie turnieju ATP w Dubaju. Jaki był wynik meczu Hurkacz - Mensik? Kto wygrał mecz Hurkacz - Mensik? Sprawdź poniżej.

Tenisista w pomarańczowej koszulce uderza piłkę rakietą.
fot. PAP/EPA
Hubert Hurkacz zmierzy się z Jakubem Mensikiem w Dubaju

Polak i Czech po raz trzeci w karierze stają w szranki. Do tej pory niepokonany w bezpośrednich pojedynkach był Hurkacz. Za każdym razem do czynienia mieliśmy jednak z zaciętą batalią. 

 

Mensik rywalizuje na Wschodzie od ponad tygodnia. Dotarł nawet do półfinału w Dosze, ale przegrał w nim z późniejszym finalistą, Arthurem Filsem. Hurkacz po niezbyt udanym występie w Australian Open przeniósł się za to do Europy, gdzie rywalizował w Montpellier i Rotterdamie - niestety bez sukcesów. 

Wynik meczu Hurkacz - Mensik poznamy we wtorek 24 lutego. Informacja o tym, kto wygrał mecz Hurkacz - Mensik pojawi się w tym tekście tuż po zakończeniu spotkania.

