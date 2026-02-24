Igrzyska zakończono z rozmachem. Włosi zachwyceni ceremonią w Weronie

15 tysięcy osób w starożytnym amfiteatrze

Ceremonia zakończenia ZIO Mediolan/Cortina d'Ampezzo 2026 odbyła się w niedzielę 22 lutego w starożytnym amfiteatrze w Weronie. Na żywo obejrzało ją około 15 tys. osób, które zgromadzono na trybunach Arena di Verona. Wśród nich znalazły się m.in. premier Włoch Giorgia Meloni oraz przewodnicząca MKOl Kirsty Coventry.

Miejsce ceremonii wybrano nieprzypadkowo. W końcu Arena di Verona to najbardziej prestiżowa scena operowa i koncertowa na Półwyspie Apenińskim. Nic dziwnego, że 22 lutego zgromadziła kilkanaście tysięcy żądnych wrażeń oraz emocji kibiców.

Spektakl "Beauty in Action"

Gospodarze Igrzysk Olimpijskich na zakończenie zawodów przygotowali spektakl "Beauty in Action". Była to inspirująca opowieść o Włoszech, która potwierdzała walory tego kraju i zachęcała do jego odkrycia. Pięknie poprowadzili to znani włoscy artyści. Wśród wykonawców pojawili się m.in.:

aktorka filmowa Benedetta Porcaroli

wokalista Achille Lauro

tancerz Roberto Bolle

producent muzyczny Gaby Ponte

znani na całym globie didżeje Major Lazer

To gwarantowało widowisko dopracowane w każdym detalu muzycznym, artystycznym i emocjonalnym. Łącznie w spektaklu udział wzięło 250 artystów, a dyrekcję artystyczną sprawował Alfredo Accatino.

Włoskie media zachwycone ceremonią zamknięcia

Swojego podziwu dla ceremonii zamknięcia Igrzysk Olimpijskich nie kryły włoskie media. Przykładowo "La Gazzetta dello Sport" wystawiła najwyższą notę Arena di Verona, podkreślając, że to " [...] wyjątkowy zabytek, starszy niż Koloseum, który co roku gości setki spektakli; to największy na świecie otwarty teatr operowy". Słów pochwał nie szczędziły również:

"Corriere della Sera"

"La Stampa"

telewizja RAI.

Semirunnij i Topolska chorążymi na zakończenie Igrzysk

W ceremonii zamknięcia ZIO 2026 udział wzięło 20. z 59. polskich sportowców, którzy rywalizowali w Igrzyskach. Chorążymi podczas tego wydarzenia byli srebrny medalista w panczenach Władimir Semirunnij oraz startująca w short tracku Gabriela Topolska, która na sportowych arenach wykazała się ogromnym hartem ducha i walecznością.

