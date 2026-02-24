Najciekawiej w trzecim secie! Siatkarze Bogdanki wygrali w Olsztynie

W premierowej odsłonie goście dość szybko, w dwóch ustawieniach uzyskali wyraźną przewagę (5:9, 6:12), którą utrzymywali w dalszej części seta. Siatkarze Bogdanki byli skuteczniejsi w ataku i dokładali punkty blokiem; gospodarze, przy słabszym przyjęciu, mieli kłopoty w ofensywie. W efekcie przyjezdni przeważali (13:19), Hilir Henno asem serwisowym wywalczył piłkę setową, a po chwili Aleks Grozdanow atakiem ze środka ustalił wynik na 18:25.

W drugiej odsłonie lublinianie uzyskali przewagę już na początku, przy serwisach Wilfredo Leona (2:7). Właśnie zagrywki Bogdanki wyznaczały wyraźną przewagę tej drużyny w dalszej części seta - kolejne asy dołożyli Leon (10:15), Mateusz Malinowski (11:17) i Hilir Henno (15:23). Gospodarze podarowali też rywalom dziewięć punktów po błędach własnych, a jeden z nich - serwis w siatkę - zamknął seta (16:25).

Trzeci set również przyniósł mocne otwarcie gości (1:6). Olsztynianie przebudzili się jednak, ruszyli do odrabiania strat i dopięli swego (12:12). Dalsza część seta toczyła się przy przewadze siatkarzy Bogdanki (13:16, 17:20). Zepsuta zagrywka gospodarzy dała im piłkę meczową (21:24), ale wówczas popis dał Moritz Karlitzek, który najpierw skończył atak, a później zaserwował cztery asy i odwrócił losy tego seta (26:24).

W czwartej partii oglądaliśmy wyrównaną rywalizację obu ekip. W środkowej części seta przewagę mieli goście (8:11, 14:18), którzy grali pewnie i skutecznie. Tym razem nie dali gospodarzom dojść do głosu w końcówce. Hilir Henno skutecznym atakiem wywalczył piłkę meczową (19:24), a także skończył to spotkanie dwie akcje później (20:25).



Najwięcej punktów: Moritz Karlitzek (24), Paweł Cieślik (12), Arthur Szwarc (11) – AZS; Wilfredo Leon (24), Hilir Henno (22), Aleks Grozdanow (10) – LUK. Goście byli skuteczniejsi w ataku (49%-56%), ważną rolę w tym spotkaniu odgrywała zagrywka (asy 11-12). MVP: Wilfredo Leon (20/31 = 65% skuteczności w ataku + 3 asy + 1 blok).

Przed spotkaniem obie drużyny miały po 39 punktów. Bogdanka LUK Lublin odskoczyła więc rywalom na trzy oczka i zajmuje obecnie trzecie miejsce w tabeli PlusLigi.

Indykpol AZS Olsztyn – Bogdanka LUK Lublin 1:3 (18:25, 16:25, 26:24, 20:25)

AZS: Paweł Cieślik, Johannes Tille, Moritz Karlitzek, Dawid Siwczyk, Jan Hadrava, Paweł Halaba – Jakub Ciunajtis (libero) oraz Łukasz Kozub, Arthur Szwarc, Jakub Majchrzak, Karol Borkowski, Mateusz Janikowski. Trener: Daniel Pliński.

LUK: Jakub Wachnik, Fynnian McCarthy, Hilir Henno, Wilfredo Leon, Aleks Grozdanov, Marcin Komenda – Thales Hoss (libero) oraz Mateusz Malinowski, Maciej Czyrek, Rafał Prokopczuk, Nikola Jęcek. Trener: Stephane Antiga.

WYNIKI MECZÓW I TABELA PLUSLIGI