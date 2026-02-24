Kłopoty w Milionerach. Sportowe pytanie kompletnie zaskoczyło uczestniczkę

Stawka pytania była wysoka, bo Zalińska grała o gwarantowane 50 000 złotych. Pytanie brzmiało: "Keirin, madison i omnium to nazwy konkurencji...". Do wyboru były następujące odpowiedzi:

A) lekkoatletycznych

B) kolarskich

C) łyżwiarskich

D) snowboardowych

Studentka bioinżynierii od razu zdecydowała się na "telefon do przyjaciela", którym był tata uczestniczki. Niestety ojciec nie pomógł jej w odpowiedzi na palącą kwestię. W związku z tym Zalińska sięgnęła po drugie koło ratunkowe w postaci wyeliminowania dwóch błędnych odpowiedzi. Wtedy z tablicy świetlnej zniknęły odpowiedzi C i D. Chwilę później Zuzanna zaznaczyła odpowiedź B... i mogła cieszyć się z gwarantowanych 50 000 złotych.

Niestety, zła odpowiedź na kolejne pytanie dotyczące słów Alberta Einsteina wyeliminowała już uczestniczkę z odcinka. Obecnie trwa 2. sezon "Milionerów" w Polsacie.

Keirin, madison i omnium to konkurencje kolarstwa torowego.

psl, Polsat Sport