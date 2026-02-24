Kłopoty w Milionerach. Sportowe pytanie kompletnie zaskoczyło uczestniczkę

Inne

Pytania dotyczące sportu to chleb powszedni w "Milionerach", a w 57. odcinku teleturnieju ponownie mogliśmy obejrzeć zmagania jednej z uczestniczek z taką kwestią. Zuzanna Zalińska miała spore problemy, ale ostatecznie poradziła sobie z pytaniem zadanym przez Huberta Urbańskiego.

Mężczyzna w dwurzędowym, szarym garniturze w prążki, z jasnoniebieskim krawatem i białym poszetką.
fot. PAP
Hubert Urbański

Stawka pytania była wysoka, bo Zalińska grała o gwarantowane 50 000 złotych. Pytanie brzmiało: "Keirin, madison i omnium to nazwy konkurencji...". Do wyboru były następujące odpowiedzi:

 

A) lekkoatletycznych
B) kolarskich
C) łyżwiarskich
D) snowboardowych

 

ZOBACZ TAKŻE: Sellier niebawem... wróci do Mediolanu. Zaskakujące wieści

 

Studentka bioinżynierii od razu zdecydowała się na "telefon do przyjaciela", którym był tata uczestniczki. Niestety ojciec nie pomógł jej w odpowiedzi na palącą kwestię. W związku z tym Zalińska sięgnęła po drugie koło ratunkowe w postaci wyeliminowania dwóch błędnych odpowiedzi. Wtedy z tablicy świetlnej zniknęły odpowiedzi C i D. Chwilę później Zuzanna zaznaczyła odpowiedź B... i mogła cieszyć się z gwarantowanych 50 000 złotych.

 

Niestety, zła odpowiedź na kolejne pytanie dotyczące słów Alberta Einsteina wyeliminowała już uczestniczkę z odcinka. Obecnie trwa 2. sezon "Milionerów" w Polsacie.

 

Keirin, madison i omnium to konkurencje kolarstwa torowego.

psl, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
INNEKEIRINKOLARSTWOMILIONERZYOMNIUM
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Polska gospodarzem igrzysk? "Chcemy, by był to na wiele lat program rozwojowy państwa"
Zobacz także

Igrzyska olimpijskie w Polsce? "Drzwi się uchyliły"

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 