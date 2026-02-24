Komu Ewa Swoboda kibicowała podczas igrzysk? Zwróciła uwagę na jedną rzecz

Ewa Swoboda zajęła czwarte miejsce w finale biegu na 60 m podczas mityngu Orlen Copernicus Cup w Toruniu. Polka uzyskała czas 7.09. Do trzeciego miejsca zabrakło jej 0.05 s.

Mimo braku podium lekkoatletka nie straciła dobrego humoru. Chętnie stanęła do wywiadów i odpowiadała na pytania dziennikarzy.

W rozmowie z Polsatem Sport Swoboda przyznała, że starała się oglądać zakończone niedawno zimowe igrzyska olimpijskie we Włoszech. Przyznała, że sportowcy są dla niej inspiracją i podziwia ich zaangażowanie w - jej zdaniem - dość niebezpieczne dyscypliny. Komu kibicowała szczególnie?

- Każdemu Polakowi, wiadomo. Starałam się oglądać, ale wiadomo, jak to jest czasem. Ja kocham zimę, kocham sporty zimowe, więc dla mnie to jest mega i bardzo ich wszystkich podziwiam, że po prostu robią niebezpieczne rzeczy, bo trzeba przyznać, że większość z tych dyscyplin jest niebezpieczna - powiedziała.

Przypomnijmy, że reprezentacja Polski zdobyła podczas zakończonego w niedzielę wydarzenia cztery medale. Drugi w rywalizacji na 10 000 m łyżwiarzy szybkich był Władimir Semirunnij, srebro i brąz indywidualnie wywalczył Kacper Tomasiak, a para Tomasiak-Paweł Wąsek zdobyła drugie miejsce w konkursie duetów.

KP, Polsat Sport