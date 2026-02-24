Krótka przygoda polskiego tenisisty w Dubaju. 1.5 godziny i po wszystkim

Tenis

Rozstawieni z numerem czwartym Jan Zieliński i brytyjski tenisista Luke Johnson odpadli w pierwszej rundzie debla turnieju ATP 500 w meksykańskim Acapulco. Przegrali z Bułgarem Grigorem Dimitrowem i Włochem Flavio Cobollim 6:7 (6-8), 6:2, 8-10.

Tenisista Jan Zieliński odbija piłkę rakietą podczas meczu.
fot. PAP
Jan Zieliński

Całe spotkanie trwało 98 minut, z czego prawie godzinę trwała walka o zwycięstwo w premierowej odsłonie - przegranej przez polsko-brytyjski duet.

 

W 2024 roku Zieliński cieszył się z triumfu w imprezie w Acapulco. Wówczas grał w parze z Monakijczykiem Hugo Nysem. Natomiast w ubiegłym roku Polak i belgijski tenisista Sander Gille odpadli tutaj w pierwszej rundzie.

 

Grigor Dimitrow/Flavio Cobolli - Luke Johnson/Jan Zieliński 7:6 (8-6), 2:6, 10-8

KP, PAP
