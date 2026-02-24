Krótka przygoda polskiego tenisisty w Dubaju. 1.5 godziny i po wszystkim

Całe spotkanie trwało 98 minut, z czego prawie godzinę trwała walka o zwycięstwo w premierowej odsłonie - przegranej przez polsko-brytyjski duet.

ZOBACZ TAKŻE: Kolejny spadek Hurkacza w rankingu ATP! Rośnie za to przewaga Alcaraza

W 2024 roku Zieliński cieszył się z triumfu w imprezie w Acapulco. Wówczas grał w parze z Monakijczykiem Hugo Nysem. Natomiast w ubiegłym roku Polak i belgijski tenisista Sander Gille odpadli tutaj w pierwszej rundzie.

Grigor Dimitrow/Flavio Cobolli - Luke Johnson/Jan Zieliński 7:6 (8-6), 2:6, 10-8

KP, PAP