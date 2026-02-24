Liga Mistrzów: Atletico Madryt - Club Brugge. Relacja live i wynik na żywo

Atletico Madryt nie może ostatnio ustabilizować formy. Najpierw piłkarze Diego Simeone są w stanie rozbić na wyjeździe Real Betis w Pucharze Króla 5:0. Trzy dni później przegrywają jednak z tą samą drużyną w lidze. Nagle potrafią przejechać się po Barcelonie, by później skompromitować się z Rayo Vallecano w La Liga.

Przed tygodniem zremisowali za to w Lidze Mistrzów z Club Brugge 3:3. Teraz czas na rewanż z belgijskim klubem. Zawodnicy Ivana Leko pokonali w sobotę OH Leuven, co dodatkowo może zmotywować ich przed drugim starciem z ekipą Simeone.

Relacja live i wynik na żywo meczu Atletico Madryt - Club Brugge na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:45.