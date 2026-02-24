Liga Mistrzów: Bayer 04 Leverkusen - Olympiakos Pireus. Relacja live i wynik na żywo

Bayer 04 Leverkusen przed tygodniem pokonał Olympiakos na wyjeździe 2:0 po dublecie Patrika Schicka. Przystąpi zatem do rewanżu w Lidze Mistrzów w znakomitej sytuacji, choć pod koniec stycznia w fazie ligowej przegrał z tym samym greckim zespołem 0:2.

Po tej przegranej piłkarze Kaspera Hjulmanda wygrali pięć meczów i zanotowali jeden remis, co pokazuje, w jak dobrej formie się znajdują. Zapewne nie wpłynęła na to nawet sobotnia porażka z Unionem Berlin, która przełamała świetną serię bez porażki. Rywale pokonali na własnym stadionie Panetolikos 2:0.

Relacja live i wynik na żywo meczu Bayer 04 Leverkusen - Olympiakos Pireus na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:00.