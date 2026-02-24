Liga Mistrzów: Newcastle United - Karabach Agdam. Relacja live i wynik na żywo

Newcastle United brutalnie rozbiło przed tygodniem Karabach Agdam aż 6:1. Mateusz Kochalski nie będzie dobrze wspominał tego meczu, choć był jednym z najlepszych zawodników azerskiego zespołu. Trudno zaprzeczyć, że koszmarem polskiego bramkarza będzie Anthony Gordon, który zanotował aż cztery trafienia.

ZOBACZ TAKŻE: Szokująca decyzja przed mundialem. Trener zrezygnował

Rewanż teoretycznie powinien być jedynie formalnością. Angielski klub poniósł co prawda porażkę w sobotnim meczu ligowym, ale zmierzył się z Manchesterem City. Mecz był jednak wyrównany i zakończył się wynikiem 1:2.

Relacja live i wynik na żywo meczu Newcastle United - Karabach Agdam na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:00.