Liga Mistrzów: Newcastle United - Karabach Agdam. Relacja live i wynik na żywo
Newcastle United - Karabach Agdam to rewanżowe spotkanie 1/16 finału Ligi Mistrzów. Relacja live i wynik na żywo meczu Newcastle United -Karabach Agdam na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:00.
Newcastle United brutalnie rozbiło przed tygodniem Karabach Agdam aż 6:1. Mateusz Kochalski nie będzie dobrze wspominał tego meczu, choć był jednym z najlepszych zawodników azerskiego zespołu. Trudno zaprzeczyć, że koszmarem polskiego bramkarza będzie Anthony Gordon, który zanotował aż cztery trafienia.
Rewanż teoretycznie powinien być jedynie formalnością. Angielski klub poniósł co prawda porażkę w sobotnim meczu ligowym, ale zmierzył się z Manchesterem City. Mecz był jednak wyrównany i zakończył się wynikiem 1:2.
