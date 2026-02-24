Linette - Maria. Wynik meczu. Kto wygrał w WTA w Meridzie?
Magda Linette i Tatjana Maria rywalizują w pierwszej rundzie turnieju WTA w Meridzie. Jaki był wynik meczu Linette - Maria? Kto wygrał mecz Linette - Maria? Sprawdź poniżej.
Choć mogłoby się to wydawać nierealne, Polka i Niemka stają w szranki dopiero po raz drugi. Poprzedni raz miał miejsce aż... 10 lat temu! Wówczas lepsza okazała się Poznanianka.
W Meksyku rywalizuje także inna Polka - Magdalena Fręch. Ona w pierwszej rundzie mierzy się z Uzbeczką Mariją Timofiejewą.
Wynik meczu Linette - Maria poznamy we wtorek 24 lutego. Informacja o tym, kto wygrał mecz Linette - Maria pojawi się w tym tekście tuż po zakończeniu spotkania.Przejdź na Polsatsport.pl
