Linette - Maria. Wynik meczu. Kto wygrał w WTA w Meridzie?

Tenis

Magda Linette i Tatjana Maria rywalizują w pierwszej rundzie turnieju WTA w Meridzie. Jaki był wynik meczu Linette - Maria? Kto wygrał mecz Linette - Maria? Sprawdź poniżej.

Kobieta grająca w tenisa, uderzająca piłkę rakietą.
fot. AFP
Linette - Maria. Wynik meczu. Kto wygrał w WTA w Meridzie?

Choć mogłoby się to wydawać nierealne, Polka i Niemka stają w szranki dopiero po raz drugi. Poprzedni raz miał miejsce aż... 10 lat temu! Wówczas lepsza okazała się Poznanianka. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Argentyńczyk najlepszy w Brazylii. To jego pierwszy tytuł ATP

 

W Meksyku rywalizuje także inna Polka - Magdalena Fręch. Ona w pierwszej rundzie mierzy się z Uzbeczką Mariją Timofiejewą.

Linette - Maria. Wynik meczu. Kto wygrał w WTA w Meridzie?

Wynik meczu Linette - Maria poznamy we wtorek 24 lutego. Informacja o tym, kto wygrał mecz Linette - Maria pojawi się w tym tekście tuż po zakończeniu spotkania.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
TENISTURNIEJE ATP I WTA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Iga Świątek znów rozchwytywana. Po autograf ustawiła się nawet... rywalka z kortu
Zobacz także

Kolejne pewne zwycięstwo Świątek! 6:0 w drugim secie! Polska pokonała Rumunię

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 