Choć mogłoby się to wydawać nierealne, Polka i Niemka stają w szranki dopiero po raz drugi. Poprzedni raz miał miejsce aż... 10 lat temu! Wówczas lepsza okazała się Poznanianka.

W Meksyku rywalizuje także inna Polka - Magdalena Fręch. Ona w pierwszej rundzie mierzy się z Uzbeczką Mariją Timofiejewą.

Linette - Maria. Wynik meczu. Kto wygrał w WTA w Meridzie?

Wynik meczu Linette - Maria poznamy we wtorek 24 lutego. Informacja o tym, kto wygrał mecz Linette - Maria pojawi się w tym tekście tuż po zakończeniu spotkania.

