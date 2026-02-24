Majchrzak i Popyrin po raz trzeci w karierze stają w szranki. Do tej pory zwycięstwami podzielili się na pół.

Obaj tenisiści są głodni zwycięstw. Mają za sobą bowiem niezbyt udany start w Dosze. Polak pożegnał się z rywalizacją już po pierwszym meczu, a Popyrin po drugim.

Majchrzak - Popyrin. Wynik meczu. Kto wygrał w ATP w Dubaju

Wynik meczu Majchrzak - Popyrin poznamy we wtorek 24 lutego. Informacja o tym, kto wygrał mecz Majchrzak - Popyrin pojawi się w tym tekście tuż po zakończeniu spotkania.

