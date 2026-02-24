Mistrz olimpijski opuści zawody PŚ! Jest komunikat związku

- Hoerl nie wystąpi, dały o sobie znać problemy z plecami, na które narzekał już od pewnego czasu. Mam nadzieję, że przerwa w startach pozwoli mu wrocić do formy i na ostatnie w sezonie konkursy w marcu - powiedział trener austriackich skoczków Andreas Widhoelzl.

W konkursach w Bad Mitterndorf wystąpią Clemens Aigner, Stephan Embacher, Manuel Fettner, Maximilian Ortner, Stefan Kraft, Jonas Schuster i Daniel Tschofenig.

W igrzyskach w Mediolanie Hoerl, wraz ze Stephanem Embacherem, zdobył złoty meda olimpijski w konkursie duetów.

Na Kulm odbędą się w sobotę i niedzielę dwa konkursy indywidualne, początek obu o godz. 13.30. Na piątek zaplanowano oficjalny trening i kwalifikacje do zawodów sobotnich, kwalifikacje do drugiego konkursu odbędą się w niedzielę.

W ekipie Biało-Czerwonych na Kulm znaleźli się Paweł Wąsek, Kamil Stoch, Klemens Joniak, Dawid Kubacki i Piotr Żyła.

Nie wystartuje trzykrotny medalista olimpijski Kacper Tomasiak, który na mamucim obiekcie jeszcze nigdy nie skakał, gdyż opuścił styczniowe mistrzostwa świata w lotach. Teraz 19-latek znalazł się w składzie reprezentacji na rozpoczynające się 2 marca w norweskim Trondheim mistrzostwach globu juniorów.

