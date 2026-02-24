Nieudany początek mistrzostw świata dla Polaków. Porażka w pierwszym meczu

Reprezentacja Polski od porażki rozpoczęła zmagania w mistrzostwach świata juniorów w curlingu. Biało-Czerwoni przegrali 5:11 ze Szkocją.

Dwóch zawodników curlingowych na lodowisku podczas meczu, jeden w pozycji klęczącej wypuszcza kamień, drugi stoi z miotłą.
fot. AFP
Polacy grają w curling na MŚ juniorów w Danii

Polska uczestniczy w MŚ juniorów w curlingu. Impreza odbywa się w Tarnby w Danii.

 

W pierwszym dniu turnieju Polska zmierzyła się ze Szkocją. Spotkanie długo było wyrównane, jeszcze po siódmym endzie na tablicy wyników widniał remis 5:5.


Kluczowy dla końcowego rezultatu okazał się dziewiąty end. Szkoci, którzy byli skuteczniejsi w końcówce, wygrali 11:5.


Przed reprezentacją Polski jeszcze osiem meczów. Dwa z nich rozegrają już w środę.


Impreza potrwa do 3 marca.

