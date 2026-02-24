Oficjalnie! Były selekcjoner reprezentacji Polski obejmie kadrę Francji

Piłka ręczna

Tałant Dujszebajew został trenerem reprezentacji Francji piłkarzy ręcznych – poinformowała we wtorek francuska federacja (FFHB). Kirgiz, który pozostanie szkoleniowcem Industrii Kielce, zastąpił na tym stanowisku Guillaume'a Gille'a.

Tałant Dujszebajew, trener piłki ręcznej, gestykuluje podczas meczu lub treningu.
fot. PAP
Tałant Dujszebajew poprowadzi reprezentację Francji

Dla Dujszebajewa to powrót na reprezentacyjną ławkę po dziewięciu latach. W 2017 roku zakończył pracę z reprezentacją Polski, z którą rok wcześniej zajął czwarte miejsce na igrzyskach olimpijskich w Rio de Janeiro. Wcześniej prowadził także kadrę Węgier.

 

- To dla mnie prawdziwy zaszczyt trenować reprezentację Francji. To coś, czego pragnąłem bardziej niż czegokolwiek innego, ponieważ Francja ma fantastyczne pokolenie piłkarzy. Mój cel z tymi zawodnikami jest taki: wygrać wszystko, znów zdominować, zwłaszcza Niemcy i Danię. Jestem bardzo dumny, że mój profil przykuł uwagę francuskiej federacji i naprawdę, naprawdę dumny, że zostałem wybrany do tego projektu – powiedział Dujszebajew, cytowany przez oficjalną stronę Francuskiej Federacji Piłki Ręcznej (FFHB).

 

Kirgiz od stycznia 2014 roku jest trenerem piłkarzy ręcznych Industrii Kielce. Z kieleckim klubem dwa lata później wygrał Ligę Mistrzów. Czterokrotnie drużyna pod jego wodzą gra w Final Four tych rozgrywek. Ma także na swoim koncie 10 tytułów mistrza Polski i osiem Pucharów Polski i zdobyty w ubiegłym roku Superpuchar Polski.

 

Dujszebajew kontrakt z Industrią ma ważny do końca sezonu 2026/27. Paweł Papaj, p.o. prezesa Iskry Kielce, poinformował PAP, że 58-letni szkoleniowiec będzie w tym czasie łączył pracę w kadrze narodowej Francji z obowiązkami klubowymi.

 

- Ma taką możliwość zapisaną w swoim kontrakcie, który podpisywał. Niemniej jednak cieszę się z tego, że kilka dni temu, kiedy temat się pojawił, trener przyszedł najpierw do nas porozmawiać na ten temat i zapytać o opinię. Zapewnił, że dla niego klub cały czas jest priorytetem i że nie zamierza w żaden sposób zaniedbać swoich obowiązków – powiedział Papaj.

 

Sternik kieleckiego klubu dodał, że to ogromne wyróżnienie i dowód światowej klasy trenera, co podnosi także prestiż samej organizacji z Kielc.

 

- To oczywiście nobilitacja dla samego trenera, bo objęcie jednej z dwóch, trzech najlepszych reprezentacji na świecie, to jest duże zaufanie do niego, ale też i do jego umiejętności trenerskich. Dlatego możemy tylko być dumni, że w Kielcach trenerem jest Tałant Dujszebajew, który jest jak widać po raz kolejny osobą bardzo cenioną w środowisku piłki ręcznej w świecie – podkreślił Papaj.

 

Gille trenerem reprezentacji Francji został 28 stycznia 2020 roku. Pod jego wodzą „Trójkolorowi” zdobyli złoty medal igrzysk olimpijskich w Tokio (2021), srebro i brąz na mistrzostwach świata oraz triumfowali w mistrzostwach Europy w 2024 roku. Ostatnie mistrzostwa Starego Kontynentu nie były jednak udane dla francuskiej drużyny, która zakończyła turniej na siódmym miejscu. Zespół nie zapewnił sobie bezpośredniego awansu na następne mistrzostwa świata i w maju zagra w barażach z Czechami.

 

Francja to jedna z najbardziej utytułowanych drużyn w historii światowej piłki ręcznej. W dorobku ma trzy złote medale igrzysk olimpijskich, mistrzostwo świata oraz cztery tytuły mistrza Europy. 

PAP
