Oficjalnie! Były selekcjoner reprezentacji Polski obejmie kadrę Francji

Dla Dujszebajewa to powrót na reprezentacyjną ławkę po dziewięciu latach. W 2017 roku zakończył pracę z reprezentacją Polski, z którą rok wcześniej zajął czwarte miejsce na igrzyskach olimpijskich w Rio de Janeiro. Wcześniej prowadził także kadrę Węgier.

- To dla mnie prawdziwy zaszczyt trenować reprezentację Francji. To coś, czego pragnąłem bardziej niż czegokolwiek innego, ponieważ Francja ma fantastyczne pokolenie piłkarzy. Mój cel z tymi zawodnikami jest taki: wygrać wszystko, znów zdominować, zwłaszcza Niemcy i Danię. Jestem bardzo dumny, że mój profil przykuł uwagę francuskiej federacji i naprawdę, naprawdę dumny, że zostałem wybrany do tego projektu – powiedział Dujszebajew, cytowany przez oficjalną stronę Francuskiej Federacji Piłki Ręcznej (FFHB).

Kirgiz od stycznia 2014 roku jest trenerem piłkarzy ręcznych Industrii Kielce. Z kieleckim klubem dwa lata później wygrał Ligę Mistrzów. Czterokrotnie drużyna pod jego wodzą gra w Final Four tych rozgrywek. Ma także na swoim koncie 10 tytułów mistrza Polski i osiem Pucharów Polski i zdobyty w ubiegłym roku Superpuchar Polski.

Dujszebajew kontrakt z Industrią ma ważny do końca sezonu 2026/27. Paweł Papaj, p.o. prezesa Iskry Kielce, poinformował PAP, że 58-letni szkoleniowiec będzie w tym czasie łączył pracę w kadrze narodowej Francji z obowiązkami klubowymi.

- Ma taką możliwość zapisaną w swoim kontrakcie, który podpisywał. Niemniej jednak cieszę się z tego, że kilka dni temu, kiedy temat się pojawił, trener przyszedł najpierw do nas porozmawiać na ten temat i zapytać o opinię. Zapewnił, że dla niego klub cały czas jest priorytetem i że nie zamierza w żaden sposób zaniedbać swoich obowiązków – powiedział Papaj.

Sternik kieleckiego klubu dodał, że to ogromne wyróżnienie i dowód światowej klasy trenera, co podnosi także prestiż samej organizacji z Kielc.

- To oczywiście nobilitacja dla samego trenera, bo objęcie jednej z dwóch, trzech najlepszych reprezentacji na świecie, to jest duże zaufanie do niego, ale też i do jego umiejętności trenerskich. Dlatego możemy tylko być dumni, że w Kielcach trenerem jest Tałant Dujszebajew, który jest jak widać po raz kolejny osobą bardzo cenioną w środowisku piłki ręcznej w świecie – podkreślił Papaj.

Gille trenerem reprezentacji Francji został 28 stycznia 2020 roku. Pod jego wodzą „Trójkolorowi” zdobyli złoty medal igrzysk olimpijskich w Tokio (2021), srebro i brąz na mistrzostwach świata oraz triumfowali w mistrzostwach Europy w 2024 roku. Ostatnie mistrzostwa Starego Kontynentu nie były jednak udane dla francuskiej drużyny, która zakończyła turniej na siódmym miejscu. Zespół nie zapewnił sobie bezpośredniego awansu na następne mistrzostwa świata i w maju zagra w barażach z Czechami.

Francja to jedna z najbardziej utytułowanych drużyn w historii światowej piłki ręcznej. W dorobku ma trzy złote medale igrzysk olimpijskich, mistrzostwo świata oraz cztery tytuły mistrza Europy.

PAP