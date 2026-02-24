Ogromna sensacja! Zieliński i spółka wyrzuceni z Ligi Mistrzów

Inter ma za sobą kapitalny okres. Od porażki z Arsenalem wygrał praktycznie wszystko. Piłkarzom Christiana Chivu nie wyszło tylko jedno spotkanie - przed tygodniem z Bodo/Glimt. Przegrali wówczas 1:3 i mocno skomplikowali sobie kwestię awansu do 1/8 finału Ligi Mistrzów.

Inter rozpoczął wtorkowy rewanż w najmocniejszym składzie. Od pierwszej minuty na murawę wybiegł Piotr Zieliński, który w poprzednim starciu z norweskim zespołem wszedł z ławki na zaledwie kwadrans.

Gospodarze szybko ruszyli do ofensywy. Pierwszą okazję stworzyli sobie już w 9. minucie. Po dośrodkowaniu Luisa Henrique głową uderzył Pio Esposito, ale z łatwością piłkę złapał Haikin.

Kilkadziesiąt sekund później kapitalny strzał oddał Dimarco. Po raz kolejny skuteczną interwencją popisał się jednak bramkarz gości.

W 13. minucie błysnął Zieliński, który przejął futbolówkę, wygrał pojedynek z rywalem i doskonale dograł do Thurama. Ten jednak w sytuacji sam na sam z bramkarzem spudłował. Po chwili okazało się, że znajdował się na minimalnym spalonym.

Inter próbował, atakował, tworzył sytuację, ale nie był w stanie strzelić gola. Przede wszystkim zagrażał rywalom po stałych fragmentach gry (miał aż siedem rzutów rożnych w pierwszej odsłonie).

W 33. minucie piłkę w środkowej strefie przejął Zieliński. Podał, wyszedł na pozycję, dostał piłkę zwrotną. Nagle minął dwóch rywali i uderzył zza pola karnego - ale minimalnie przestrzelił.

Po chwili szansę na objęcie prowadzenia mieli goście, natomiast futbolówkę odbił Yann Sommer. Tuż przed przerwą w polu karnym doszło do sporego zamieszania, w którym dobrze odnalazł się Thuram. Ten zagrał do Dimarco, który z półwoleja uderzył jednak wysoko nad bramką. Do przerwy wynik nie uległ już zmianie.

Niedługo po powrocie na murawę po dośrodkowaniu Dimarco przed świetną okazją stanął Frattesi, który uderzył z tzw. nożyc. Piłka została jednak wybita na rzut rożny.

Kilka minut później Akanji wyprowadzał piłkę spod pola karnego, ale popełnił niezrozumiały błąd i wyłożył futbolówkę jednemu z rywali. Najpierw Inter uratował jeszcze Sommer, ale przy dobitce Jensa Hauge'a był już bez szans.

W 62. minucie trener Chivu, szukając sposobu na odwrócenie wyniku, dokonał potrójnej zmiany. Z boiska zszedł m.in. Zieliński, który mimo rozczarowującego wyniku rozegrał całkiem niezłe spotkanie. Tuż po tym świetnie w pole karne wbiegł Dimarco i wyłożył piłkę Akanjiemu, który z bliska trafił jednak w słupek.

W 72. minucie Bodo/Glimt przejęło piłkę na własnej połowie i rozpoczęło kontratak. Piłkarze gości bezlitośnie wykorzystali fatalne ustawienie obrony rywala i podwyższyli prowadzenie. Do siatki trafił Hakon Evjen, który wykorzystał dogranie Hauge.

Inter miał szansę zdobyć bramkę, ale po zgraniu Bissecka najpierw kiks popełnił Diouf, a potem spudłował Sucić. Minutę później gospodarze dopięli jednak swego i pokonali Haikina. Trafienie zanotował Alessandro Bastoni.

Choć włoski klub robił, co mógł, nie był w stanie odrobić strat. Ostatecznie Bodo/Glimt wygrało w dwumeczu 5:2 i awansowało do 1/8 finału Ligi Mistrzów.

Inter - Bodo/Glimt 1:2 (0:0)

Bramki: Bastoni (76') - Hauge (58'), Evjen (72').



Pierwszy mecz: 1-3. Awans: Bodo/Glimt

Inter: Sommer - Bisseck (81' Dumfries), Akanji, Bastoni - Luis Henrique (62' Diouf), Frattesi (62' Bonny), Zieliński (62' Sucić), Barella, Dimarco (81' Carlos Augusto) - Esposito, Thuram

Bodo/Glimt: Haikin - Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan (85' Aleesami) - Evjen (82' Saltnes), Berg, Fet - Hauge, Blomberg (78' Maatta), Hogh (78' Helmersen)

Żółta kartka: Gundersen