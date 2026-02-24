Pilna prośba Barcelony. Chodzi o przełożenie meczu

15 marca mają odbyć się wybory prezydenta FC Barcelona, w których głównym faworytem do wygranej jest Joan Laporta. Głosowanie ma odbyć się przy okazji domowego spotkania z Sevillą, które zostanie rozegrane na Camp Nou o 16:15.

Starcie z klubem z Andaluzji odbędzie się między meczami Barcelony w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Według informacji podanych przez ESPN Deportes, spotkania Barcy zostały wstępnie zaplanowane przez UEFA na dni 10 i 17 marca. Ten drugi termin, dotyczący rewanżu rozgrywanego na Camp Nou, jest kłopotliwy dla Katalończyków, którzy dwa dni wcześniej zmierzą się z Sevillą. Dlatego klub zwrócił się z prośbą do UEFA o umożliwienie im rozegrania rewanżu dzień później - 18 marca.

Nie wiadomo jeszcze z kim Barcelona zagra w najlepszej szesnatsce Champions League. Rywala wyłoni losowanie, które odbędzie się w piątek 27 lutego. Wśród potencjalnych przeciwników są PSG lub Monaco oraz Newcastle i Karabach Agdam. Po pierwszych spotkaniach dwumeczu bliżej awansu do 1/8 finału są Paryżanie oraz piłkarze z Newcastle upon Tyne.

