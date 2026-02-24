PlusLiga: Energa Trefl Gdańsk - InPost ChKS Chełm. Transmisja TV i stream online. Gdzie obejrzeć?

Gdańszczanie walczą o miejsce, które da im awans do strefy play off. Ostatnie trzy spotkania jednak przegrali - z PGE Projektem Warszawa, ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle oraz Aluron CMC Wartą Zawiercie. W środę zmierzą się z drużyną z dolnych rejonów tabeli PlusLigi.

ChKS Chełm również ma na koncie trzy porażki z rzędu - z JSW Jastrzębskim Węglem, Asseco Resovią oraz Barkomem Każany Lwów.

Pierwsze spotkanie tych drużyn odbyło się w grudniu 2025 roku. Trefl wygrał 3:0.

Jak będzie w środę?

Energa Trefl Gdańsk - InPost ChKS Chełm. Transmisja TV i stream online. Gdzie obejrzeć?

Transmisja meczu Energa Trefl Gdańsk - InPost ChKS Chełm w środę 25 lutego w Polsacie Sport, Polsacie Sport Extra 2 i online na Polsat Box Go od 17:30.