PlusLiga: Indykpol AZS Olsztyn - Bogdanka LUK Lublin. Relacja live i wynik na żywo

Starcie drużyn z czołówki PlusLigi, które w ostatnich tygodniach nie uniknęły wpadek. Mimo to miejsca 3. i 4. w ligowej tabeli zostały przez nie zachowane. Co ciekawe, zarówno Olsztynianie, jak i Lublinianie, mają w dorobku po 39 punktów.

ZOBACZ TAKŻE: Znany siatkarski trener nową "Bestią z Bereźnicy"? Zawodniczka ostro zrugana na oczach innych

W 2026 roku Indykpol AZS Olsztyn nie sprostał Ślepskowi Malow Suwałki, z kolei mistrzowie Polski ulegli trzem klubom, w tym dużo niżej notowanemu Barkomowi Każany Lwów. Jak będzie tym razem?



Relacja live i wynik na żywo meczu Indykpol AZS Olsztyn - Bogdanka LUK Lublin na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

KP, Polsat Sport