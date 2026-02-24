Projekt to wicelider tabeli PlusLigi. Ekipa ze stolicy w ubiegłej kolejce niespodziewanie uległa jednak Cuprum Stilonowi Gorzów 0:3. Ta porażka oddaliła warszawian od prowadzącej w ligowym zestawieniu Aluron CMC Warty Zawiercie. Wcześniej wygrali oni jednak trzy mecze z rzędu, a łącznie w tym sezonie triumfowali w 15 z 21 spotkań.

Ich rywale zamykają tabelę PlusLigi z dorobkiem zaledwie 16 punktów po 20 meczach. Częstochowianie w ubiegłej kolejce pokonali jednak Jastrzębski Węgiel 3:1 i tym samym przerwali serię pięciu ligowych porażek z rzędu.

W poprzednim starciu tych zespołów górą była ekipa z Warszawy, która wygrała 3:0.

Gdzie obejrzeć mecz PGE Projekt Warszawa - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa?

Transmisja meczu PGE Projekt Warszawa - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa w środę, 25 lutego, od godz. 20:00 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go.

ŁO, Polsat Sport