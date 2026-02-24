Jurajscy Rycerze nie zwalniają tempa. W poprzedniej kolejce sięgnęli po siódme zwycięstwo z rzędu. Nie było im łatwo, ale ostatecznie pokonali po tie-breaku Energę Trefla Gdańsk.

Ślepsk był natomiast bliski pokonania Bogdanki LUK-u Lublin, po pięciosetowej musiał jednak uznać wyższość mistrzów Polski. Wcześniej w takim samym stosunku ograł za to ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle.

Relacja live i wynik na żywo meczu Ślepsk Malow Suwałki - Aluron CMC Warta Zawiercie na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.

KP, Polsat Sport