PlusLiga: Ślepsk Malow Suwałki - Aluron CMC Warta Zawiercie. Relacja live i wynik na żywo
Ślepsk Malow Suwałki kontra Aluron CMC Warta Zawiercie to spotkanie 23. kolejki PlusLigi. Kto je wygra? Relacja live i wynik na żywo meczu Ślepsk Malow Suwałki - Aluron CMC Warta Zawiercie na Polsatsport.pl.
Jurajscy Rycerze nie zwalniają tempa. W poprzedniej kolejce sięgnęli po siódme zwycięstwo z rzędu. Nie było im łatwo, ale ostatecznie pokonali po tie-breaku Energę Trefla Gdańsk.
Ślepsk był natomiast bliski pokonania Bogdanki LUK-u Lublin, po pięciosetowej musiał jednak uznać wyższość mistrzów Polski. Wcześniej w takim samym stosunku ograł za to ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle.
Relacja live i wynik na żywo meczu Ślepsk Malow Suwałki - Aluron CMC Warta Zawiercie na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.