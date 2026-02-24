PlusLiga: Ślepsk Malow Suwałki - Aluron CMC Warta Zawiercie. Transmisja TV oraz stream online
W drugim wtorkowym meczu rozegranym awansem z 23. kolejki, Ślepsk Malow Suwałki zmierzy się z Aluron CMC Wartą Zawiercie. Gdzie obejrzeć to spotkanie? O której godzinie? Transmisja w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz Polsacie Box Go.
Teoretycznie murowanym faworytem do wygranej jest Warta, ale trzeba pamiętać, że Ślepsk ostatnio sprawił kilka niespodzianek, urywając punkty faworytom. Tak było w domowej konfrontacji z PGE Projektem Warszawa, przegranej dopiero po tie-breaku. Z kolei kilka dni później Suwałczanie w pięciu setach pokonali ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle, a w miniony weekend zdobyli dwa sety na trudnym terenie w Lublinie przeciwko Bogdance LUK.
Ślepsk ma teoretyczne szanse, aby dostać się do fazy play-off, ale wydaje się, że celem drużyny z północy kraju jest spokojne utrzymanie się w PlusLidze. Jej przewaga nad ostatnią Steam Hemarpol Politechniką Częstochowa wynosi dziewięć "oczek".
Zawiercianie zmierzają natomiast do wygranej w rundzie zasadniczej. "Jurajscy Rycerze" są liderem tabeli z czterema punktami przewagi nad Projektem, który rozegrał jedno spotkanie mniej. Wicemistrzowie kraju notują świetną passę zwycięstw w PlusLidze, będąc niepokonanym w siedmiu ostatnich spotkaniach. Do tego należy dodać bezpośredni awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów.
Gdzie obejrzeć mecz Ślepsk - Warta? O której godzinie?
Transmisja meczu Ślepsk Malow Suwałki - Aluron CMC Warta Zawiercie od godz. 20:30 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz Polsacie Box Go.