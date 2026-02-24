PlusLiga. Wyniki i skróty meczów 23. kolejki (WIDEO)

Siatkówka

To już dwudziesta trzecia kolejka spotkań PlusLigi. Kto wygrał swoje spotkania? Sprawdź wyniki i zobacz skróty meczów 22. kolejki PlusLigi.

Dwóch siatkarzy walczy o piłkę nad siatką podczas meczu PlusLigi.
fot.
Siatkówka - PlusLiga, wyniki meczów. Zawodnik Indykpolu AZS Olsztyn Paweł Halaba i Marcin Komenda z Bogdanka LUK Lublin podczas meczu - ekstraklasa siatkarzy.

Spotkania dwudziestej trzeciej kolejki PlusLigi zostały rozłożone w czasie. Cztery mecze zaplanowano na 24 oraz 25 lutego, a trzy pozostałe konfrontacje zostaną rozegrane dopiero w połowie marca.

 

Zobacz także: Nie tylko Jelena Blagojević! Kobiety, które zostały trenerkami w świecie siatkówki

 

Na inaugurację tej serii gier Indykpol AZS Olsztyn przegrał we własnej hali z Bogdanką LUK Lublin 1:3. Najciekawiej było w trzecim secie, którego na korzyść gospodarzy rozstrzygnął czterema asami serwisowymi Moritz Karlitzek. Ślepsk Malow Suwałki uległ liderowi tabeli - Aluron CMC Warcie Zawiercie 0:3.

 

W sezonie 2025/2026 w PlusLidze rywalizuje czternaście zespołów, które w fazie zasadniczej rozegrają dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Osiem czołowych ekip w tabeli wywalczy awans do fazy play-off.

 

Transmisje meczów PlusLigi na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.

 

Wyniki meczów 23. kolejki PlusLigi:

 

2026-02-24: Indykpol AZS Olsztyn – Bogdanka LUK Lublin 1:3 (18:25, 16:25, 26:24, 20:25)
2026-02-24: Ślepsk Malow Suwałki – Aluron CMC Warta Zawiercie 0:3 (23:25, 19:25, 17:25)
2026-02-25: Energa Trefl Gdańsk – InPost ChKS Chełm (środa, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1)
2026-02-25: PGE Projekt Warszawa – Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa (środa, godzina 20.00; transmisja – Polsat Sport 1)
2026-03-17: Cuprum Stilon Gorzów – ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
2026-03-18: Barkom Każany Lwów – PGE GiEK Skra Bełchatów
2026-03-19: Asseco Resovia Rzeszów – JSW Jastrzębski Węgiel

 

WYNIKI MECZÓW I TABELA PLUSLIGI

RM, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
PLUSLIGASIATKÓWKASIATKÓWKA WYNIKI
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Asy serwisowe w meczu PGE Projekt Warszawa - Cuprum Stilon Gorzów
Zobacz także

Sensacyjna klęska Projektu! Siatkarze z Gorzowa zagrali najlepszy mecz w sezonie

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 