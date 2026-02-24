PlusLiga. Wyniki i skróty meczów 23. kolejki (WIDEO)

Spotkania dwudziestej trzeciej kolejki PlusLigi zostały rozłożone w czasie. Cztery mecze zaplanowano na 24 oraz 25 lutego, a trzy pozostałe konfrontacje zostaną rozegrane dopiero w połowie marca.

Na inaugurację tej serii gier Indykpol AZS Olsztyn przegrał we własnej hali z Bogdanką LUK Lublin 1:3. Najciekawiej było w trzecim secie, którego na korzyść gospodarzy rozstrzygnął czterema asami serwisowymi Moritz Karlitzek. Ślepsk Malow Suwałki uległ liderowi tabeli - Aluron CMC Warcie Zawiercie 0:3.

W sezonie 2025/2026 w PlusLidze rywalizuje czternaście zespołów, które w fazie zasadniczej rozegrają dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Osiem czołowych ekip w tabeli wywalczy awans do fazy play-off.

Transmisje meczów PlusLigi na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.

Wyniki meczów 23. kolejki PlusLigi:

2026-02-24: Indykpol AZS Olsztyn – Bogdanka LUK Lublin 1:3 (18:25, 16:25, 26:24, 20:25)

2026-02-24: Ślepsk Malow Suwałki – Aluron CMC Warta Zawiercie 0:3 (23:25, 19:25, 17:25)

2026-02-25: Energa Trefl Gdańsk – InPost ChKS Chełm (środa, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1)

2026-02-25: PGE Projekt Warszawa – Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa (środa, godzina 20.00; transmisja – Polsat Sport 1)

2026-03-17: Cuprum Stilon Gorzów – ZAKSA Kędzierzyn-Koźle

2026-03-18: Barkom Każany Lwów – PGE GiEK Skra Bełchatów

2026-03-19: Asseco Resovia Rzeszów – JSW Jastrzębski Węgiel.

RM, Polsat Sport