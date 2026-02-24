Polsat Futbol Cast - 25.02. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Tomasz Hajto, Roman Kołtoń oraz Bożydar Iwanow podsumują występy Polaków w Serie A oraz Bundeslidze, gdzie asystami popisali się Nicola Zalewski (w wygranym przez Atalantę meczu z Napoli) oraz Jakub Kamiński (w zremisowanym spotkaniu FC Koeln z TSG Hoffenheim). Kolejny świetny mecz w barwach Interu rozegrał Piotr Zieliński.



Następnie przejdziemy do PKO BP Ekstraklasy, w której pierwsze zwycięstwo od września zeszłego roku zanotowała Legia Warszawa, a remis Jagiellonii Białystok wykorzystał Lech Poznań, który po zwycięstwie 2:1 nad Koroną Kielce, zbliżył się do lidera z Podlasia na zaledwie dwa punkty.

Pierwszą wygraną pod wodzą Łukasza Tomczyka zaliczył też Raków Częstochowa, a układ tabeli, w której pierwszą i siódmą drużynę dzielą zaledwie cztery punkty, gwarantuje emocje w następnych kolejkach.



Temat rodzimej ligi będzie stanowił punkt startowy do dyskusji o rewanżowych meczach 1/16 finału Ligi Konferencji. W czwartek Lech podejmie przy Bułgarskiej KuPS Kuopio (pierwszy mecz - 2:0 dla "Kolejorza"), natomiast Jagiellonia postara się odwrócić we Florencji niekorzystny rezultat z pierwszego spotkania (0:3). W podcaście zaprezentujemy dokładny plan transmisji meczów Ligi Konferencji oraz Ligi Europy na naszych antenach.



Transmisja Polsat Futbol Cast w środę 25 lutego od godziny 09:00 w Polsacie Sport 1, na Polsat Box Go, Polsatsport.pl oraz na kanale YouTube Polsatu Sport.

Polsat Sport