Puchar CEV: Reale Mutua Fenera Chieri’76 - PGE Budowlani Łódź. Transmisja TV i stream online

Przed tygodniem zespół PGE Budowlani Łódź wyraźnie przegrał na własnym parkiecie z Reale Mutua Fenera Chieri’76 1:3 (25:27, 25:16, 21:25, 24:26). Tym samym jego sytuacja przed rewanżem jest wyjątkowo trudna.

Siatkarki Macieja Biernata całkiem nieźle poradziły sobie w niedzielę, kiedy w lidze pokonały Uni Opole. Było to dość trudne wyzwanie, zwłaszcza że przy stanie 0:2 zawodniczki z Opola odrobiły straty i doprowadziły do tie-breaku. W nim drużyna z Łodzi wygrała jednak 15:13.

Drużyna Reale Mutua Fenera Chieri’76 po zwycięstwie nad polskim zespołem poległa w sobotę w lidze z Perugią. Mimo że wygrała dwa pierwsze sety 25:15 i 25:16, przegrała kolejne do 19 i 14. W najważniejszej odsłonie również nie dał rady i przegrał do dziewięciu.

Gdzie obejrzeć mecz Reale Mutua Fenera Chieri’76 - PGE Budowlani Łódź? O której godzinie?

Mecz Reale Mutua Fenera Chieri’76 - PGE Budowlani Łódź odbędzie się w środę 24 lutego. Początek od godz. 19:50. Transmisja na żywo w Polsacie Sport 2 oraz na platformie Polsat Box Go.