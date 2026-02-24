Sellier niebawem... wróci do Mediolanu. Zaskakujące wieści
W poniedziałek do kraju wróciła duża grupa polskich olimpijczyków, w tym naszych łyżwiarzy. Wsród wracających z Włoch był też szef polskiej misji na ZIO 2026 i dyrektor sportowy Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego. Konrad Niedźwiedzki. Przed kamerą Polsatu Sport zdradził m. in. kilka informacji nt. zdrowia Kamili Sellier.
Kamila Sellier doznała bardzo groźnie wyglądającego upadku podczas rywalizacji ćwierćfinałowej na 1500 m w short tracku. Polka została trafiona ostrzem łyżwy w twarz przez Kristen Santos-Griswold, po czym została przewieziona do szpitala. Niedługo potem dowiedzieliśmy się, że konieczna była operacja kości policzkowej.
W poniedziałek Polka została wypisana ze szpitala i mogła wrócić do kraju. Okazuje się jednak, że niebawem będzie musiała wrócić do Italii na konsultację lekarską w Mediolanie.
- Dzisiaj została wypisana ze szpitala, czuje się coraz lepiej. Humor jej dopisuje. Twarz wygląda coraz lepiej i jest w drodze do Polski. Za tydzień ma umówioną wizytę w Mediolanie, żeby dokończyć proces leczenia. Tam się rozpoczął, tam przeszła zabieg, tam miała wizyty, więc taka jest procedura. Sprawdzimy też jednak drugą opinię, żeby wiedzieć, że wszystko jest OK - powiedział Niedźwiedzki po przylocie do Polski.
Sellier wróciła do Polski samochodem wraz z rodzicami. Z kolei jej koledzy i koleżanki z kadry pojawili się w poniedziałkowy wieczór w hali przylotów na warszawskim lotnisku Chopina. Dyrektor sportowy PZŁS i szef polskiej misji na ZIO 2026 zdradził, jak przeżył ostatnie kilka tygodni.
- To były ciekawe igrzyska. Nowe doświadczenie. Były inne wyzwania, charakteryzowały się inną problematyką. Pracy było sporo, bo wioski były znacznie oddalone - przyznał Niedźwiedzki.