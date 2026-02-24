Sellier niebawem... wróci do Mediolanu. Zaskakujące wieści

Kamila Sellier doznała bardzo groźnie wyglądającego upadku podczas rywalizacji ćwierćfinałowej na 1500 m w short tracku. Polka została trafiona ostrzem łyżwy w twarz przez Kristen Santos-Griswold, po czym została przewieziona do szpitala. Niedługo potem dowiedzieliśmy się, że konieczna była operacja kości policzkowej.

ZOBACZ TAKŻE: Semirunnij wrócił do Polski i zaskoczył! "Zjem schabowego"

W poniedziałek Polka została wypisana ze szpitala i mogła wrócić do kraju. Okazuje się jednak, że niebawem będzie musiała wrócić do Italii na konsultację lekarską w Mediolanie.

- Dzisiaj została wypisana ze szpitala, czuje się coraz lepiej. Humor jej dopisuje. Twarz wygląda coraz lepiej i jest w drodze do Polski. Za tydzień ma umówioną wizytę w Mediolanie, żeby dokończyć proces leczenia. Tam się rozpoczął, tam przeszła zabieg, tam miała wizyty, więc taka jest procedura. Sprawdzimy też jednak drugą opinię, żeby wiedzieć, że wszystko jest OK - powiedział Niedźwiedzki po przylocie do Polski.

Sellier wróciła do Polski samochodem wraz z rodzicami. Z kolei jej koledzy i koleżanki z kadry pojawili się w poniedziałkowy wieczór w hali przylotów na warszawskim lotnisku Chopina. Dyrektor sportowy PZŁS i szef polskiej misji na ZIO 2026 zdradził, jak przeżył ostatnie kilka tygodni.

- To były ciekawe igrzyska. Nowe doświadczenie. Były inne wyzwania, charakteryzowały się inną problematyką. Pracy było sporo, bo wioski były znacznie oddalone - przyznał Niedźwiedzki.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

psl, Polsat Sport