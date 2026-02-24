Transfer stał się faktem! Siatkarz dokończy sezon w Galatasaray

Robert MurawskiSiatkówka

Galatasaray HDI Stambuł poinformował, że nowym siatkarzem klubu został Georgi Tatarov. Reprezentant Bułgarii wzmocni turecką drużynę do końca sezonu.

Trzech zawodników na boisku do siatkówki, dwóch w zielonych koszulkach skacze do ataku, a jeden w czerwonej koszulce próbuje ich zablokować.
fot. PAP/Adam Warżawa
Reprezentant Bułgarii Georgi Tatarow będzie grał w Galatasaray HDI Stambuł.

Georgi Tatarov (rocznik 2003) to utalentowany przyjmujący. Z reprezentacją Bułgarii wywalczył wicemistrzostwo świata w 2025 roku.

 

Swą siatkarską karierę rozpoczął w CSKA Sofia, później grał w tureckim Altekma SK (2022-23) i Narbonne Volley z Francji (2023-24). Od 2024 roku był zawodnikiem włoskiej drużyny Yuasa Battery Grottazzolina, w barwach którego rozpoczął również obecny sezon. Jak się okazało, dokończy go w lidze tureckiej, w drużynie Galatasaray.

 

Galatasaray zajmuje obecnie trzecie miejsce w tabeli ligi tureckiej z dorobkiem 43 punktów. Liderem jest Ziraat Bankasi (50), a drugie miejsce zajmuje Halkbank Ankara (49). Drużyna Galatasaray odpadła z Ligi Mistrzów, zajmując trzecie miejsce w grupie B; zagra w ćwierćfinale Pucharu CEV, gdzie rywalem będzie Greenyard Maaseik.

