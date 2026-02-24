Skład Asseco Resovii na przyszły sezon już skompletowany! Transfer reprezentanta Polski

Drużynę Asseco Resovii wzmocni w przyszłym sezonie Łukasz Kaczmarek. Doświadczony atakujący to ostatni transfer klubu z Rzeszowa, który zamknął skład na rozgrywki 2026/27.

Czterech siatkarzy w czerwonych koszulkach sportowych z białymi numerami na plecach, stojących obok siebie na tle trybun wypełnionych kibicami.
Łukasz Kaczmarek ma w przyszłym sezonie grać w Resovii. Siatkówka, PlusLiga - transfery.

Jak poinformowały rzeszowskie Nowiny, Asseco Resovia zamknęła już skład na przyszły sezon. Ostatnim ruchem transferowym klubu było pozyskanie doświadczonego atakującego Łukasza Kaczmarka.

 

Łukasz Kaczmarek (rocznik 1994) to wicemistrz olimpijski (2024), wicemistrz świata (2022) i złoty medalista mistrzostw Europy (2023) z reprezentacją Polski. W przeszłości reprezentował barwy klubów SMS PZPS Łódź, Victoria Wałbrzych (2013-15), Cuprum Lubin (2015-18), ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (2018-24). Od 2024 roku gra w drużynie JSW Jastrzębski Węgiel.

 

W związku z pozyskaniem Kaczmarka, z drużyną najprawdopodobniej rozstanie się Jakub Bucki.

 

Przed nowym sezonem Asseco Resovię mają również wzmocnić: środkowy Bela Bartha (Rumunia, obecnie Itas Trentino), przyjmujący Tobias Brand (Niemcy, Energa Trefl Gdańsk), przyjmujący Kamil Kwasowski (Cuprum Stilon Gorzów) oraz środkowy Tymoteusz Lenik (SMS PZPS Spała).

 

Asseco Resovia - skład na przyszły sezon 2026/2027:

 

rozgrywający: Marcin Janusz, Wiktor Nowak
przyjmujący: Tobias Brand, Klemen Cebulj, Kamil Kwasowski, Artur Szalpuk
atakujący: Karol Butryn, Łukasz Kaczmarek
środkowi: Bella Bartha, Danny Demyanenko, Tymoteusz Lenik, Mateusz Poręba, Dawid Woch
libero: Michał Potera, Paweł Zatorski.

 

Trener: Massimo Botti.

RM, Polsat Sport, nowiny24.pl
