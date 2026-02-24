Zdecydowane zwycięstwo lidera PlusLigi! Gospodarze roztrwonili przewagę w pierwszym secie
Ślepsk Malow Suwałki przegrał z Aluron CMC Wartą Zawiercie 0:3 w meczu 23. kolejki PlusLigi. Najciekawszą historię miała premierowa partia tego starcia, w którym goście gonili wynik i ograli rywali w końcówce. Jurajscy Rycerze odnieśli siedemnaste zwycięstwo w sezonie i umocnili się na pozycji lidera tabeli.
MKS Ślepsk Malow Suwałki - Aluron CMC Warta Zawiercie. Skrót meczu
Asy serwisowe w meczu MKS Ślepsk Malow Suwałki - Aluron CMC Warta Zawiercie
Bloki w meczu MKS Ślepsk Malow Suwałki - Aluron CMC Warta Zawiercie
Ataki w meczu MKS Ślepsk Malow Suwałki - Aluron CMC Warta Zawiercie
TOP 10 akcji MKS Ślepsk Malow Suwałki w meczu MKS Ślepsk Malow Suwałki - Aluron CMC Warta Zawiercie
TOP 10 akcji Aluron CMC Warta Zawiercie w meczu MKS Ślepsk Malow Suwałki - Aluron CMC Warta Zawiercie
Bartosz Kwolek - najlepsze akcje MVP meczu Ślepsk Malow Suwałki – Aluron CMC Warta Zawiercie
Siatkarze z Suwałk zanotowali efektowne otwarcie (6:1) i przez dłuższy czas utrzymywali wyraźną przewagę (14:7). Jurajscy Rycerze mozolnie odrabiali straty, ale gospodarze jeszcze w końcówce prowadzili 23:21. Cztery ostatnie akcje padły łupem zawiercian. Aaron Russell skutecznie zaatakował, Kyle Ensing posłał asa, blok dał gościom piłkę setową, a dotknięcie siatki przez rywali - ostatni punkt (23:25).
Drugiego seta to drużyna Aluronu rozpoczęła ze sporym animuszem i wyraźnie odskoczyła przeciwnikom (2:10). Tym razem to gospodarze musieli gonić wynik, w środkowej części seta zbliżyli się do rywali na trzy oczka (15:18), ale mający wyraźną przewagę w ataku zawiercianie spokojnie utrzymali przewagę. Wynik seta na 19:25 ustaliła przestrzelona zagrywka suwalczan.
Po wyrównanym początku trzeciej partii (9:9), w środkowej części seta znów do głosu doszli siatkarze z Zawiercia. Grali swobodnie, skutecznie uzyskali solidną zaliczkę (10:14, 14:20). Pewnie zmierzali po zwycięstwo w trzech setach i przypieczętowali je punktowym blokiem (17:25).
Skrót meczu Ślepsk - Aluron:
Najwięcej punktów: Henrique Honorato (10) - Ślepsk; Bartosz Kwolek (15), Aaron Russell (15) - Warta. Gospodarze ustępowali rywalom w ataku (35%-45%) i bloku (3-9). MVP: Bartosz Kwolek (13/26 = 50% skuteczności w ataku + 2 bloki; 77% pozytywnego przyjęcia).
Ślepsk Malow Suwałki – Aluron CMC Warta Zawiercie 0:3 (23:25, 19:25, 17:25)
Ślepsk: Henrique Honorato, Jan Nowakowski, Bartosz Filipiak, Asparuh Asparuhov, Joaquin Gallego, Karol Jankiewicz – Bartosz Mariański (libero) oraz Jakub Kubacki (libero), Antoni Kwasigroch, Damian Wierzbicki, David Smith. Trener: Dominik Kwapisiewicz.
Aluron: Bartosz Kwolek, Jurij Gladyr, Miguel Tavares, Aaron Russell, Mateusz Bieniek, Kyle Ensing – Jakub Popiwczak (libero) oraz Bartłomiej Bołądź, Jakub Nowosielski. Trener: Michał Winiarski.
