Zdecydowane zwycięstwo lidera PlusLigi! Gospodarze roztrwonili przewagę w pierwszym secie

Ślepsk Malow Suwałki przegrał z Aluron CMC Wartą Zawiercie 0:3 w meczu 23. kolejki PlusLigi. Najciekawszą historię miała premierowa partia tego starcia, w którym goście gonili wynik i ograli rywali w końcówce. Jurajscy Rycerze odnieśli siedemnaste zwycięstwo w sezonie i umocnili się na pozycji lidera tabeli.

Boisko do siatkówki z zawodnikami w trakcie meczu, otoczone trybunami z publicznością.
fot. Polsat Sport
Siatkówka - PlusLiga. Ślepsk Malow Suwałki przegrał z Aluron CMC Wartą Zawiercie.

Siatkarze z Suwałk zanotowali efektowne otwarcie (6:1) i przez dłuższy czas utrzymywali wyraźną przewagę (14:7). Jurajscy Rycerze mozolnie odrabiali straty, ale gospodarze jeszcze w końcówce prowadzili 23:21. Cztery ostatnie akcje padły łupem zawiercian. Aaron Russell skutecznie zaatakował, Kyle Ensing posłał asa, blok dał gościom piłkę setową, a dotknięcie siatki przez rywali - ostatni punkt (23:25).

 

Drugiego seta to drużyna Aluronu rozpoczęła ze sporym animuszem i wyraźnie odskoczyła przeciwnikom (2:10). Tym razem to gospodarze musieli gonić wynik, w środkowej części seta zbliżyli się do rywali na trzy oczka (15:18), ale mający wyraźną przewagę w ataku zawiercianie spokojnie utrzymali przewagę. Wynik seta na 19:25 ustaliła przestrzelona zagrywka suwalczan.

 

Po wyrównanym początku trzeciej partii (9:9), w środkowej części seta znów do głosu doszli siatkarze z Zawiercia. Grali swobodnie, skutecznie uzyskali solidną zaliczkę (10:14, 14:20). Pewnie zmierzali po zwycięstwo w trzech setach i przypieczętowali je punktowym blokiem (17:25).


Skrót meczu Ślepsk - Aluron:

 

Najwięcej punktów: Henrique Honorato (10) - Ślepsk; Bartosz Kwolek (15), Aaron Russell (15) - Warta. Gospodarze ustępowali rywalom w ataku (35%-45%) i bloku (3-9). MVP: Bartosz Kwolek (13/26 = 50% skuteczności w ataku + 2 bloki; 77% pozytywnego przyjęcia).

 

Ślepsk Malow Suwałki – Aluron CMC Warta Zawiercie 0:3 (23:25, 19:25, 17:25)

 

Ślepsk: Henrique Honorato, Jan Nowakowski, Bartosz Filipiak, Asparuh Asparuhov, Joaquin Gallego, Karol Jankiewicz – Bartosz Mariański (libero) oraz Jakub Kubacki (libero), Antoni Kwasigroch, Damian Wierzbicki, David Smith. Trener: Dominik Kwapisiewicz.
Aluron: Bartosz Kwolek, Jurij Gladyr, Miguel Tavares, Aaron Russell, Mateusz Bieniek, Kyle Ensing – Jakub Popiwczak (libero) oraz Bartłomiej Bołądź, Jakub Nowosielski. Trener: Michał Winiarski.

 

