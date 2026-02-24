Zdecydowane zwycięstwo lidera PlusLigi! Gospodarze roztrwonili przewagę w pierwszym secie

Siatkarze z Suwałk zanotowali efektowne otwarcie (6:1) i przez dłuższy czas utrzymywali wyraźną przewagę (14:7). Jurajscy Rycerze mozolnie odrabiali straty, ale gospodarze jeszcze w końcówce prowadzili 23:21. Cztery ostatnie akcje padły łupem zawiercian. Aaron Russell skutecznie zaatakował, Kyle Ensing posłał asa, blok dał gościom piłkę setową, a dotknięcie siatki przez rywali - ostatni punkt (23:25).

Zobacz także: Transfer stał się faktem! Siatkarz dokończy sezon w Galatasaray

Drugiego seta to drużyna Aluronu rozpoczęła ze sporym animuszem i wyraźnie odskoczyła przeciwnikom (2:10). Tym razem to gospodarze musieli gonić wynik, w środkowej części seta zbliżyli się do rywali na trzy oczka (15:18), ale mający wyraźną przewagę w ataku zawiercianie spokojnie utrzymali przewagę. Wynik seta na 19:25 ustaliła przestrzelona zagrywka suwalczan.

Po wyrównanym początku trzeciej partii (9:9), w środkowej części seta znów do głosu doszli siatkarze z Zawiercia. Grali swobodnie, skutecznie uzyskali solidną zaliczkę (10:14, 14:20). Pewnie zmierzali po zwycięstwo w trzech setach i przypieczętowali je punktowym blokiem (17:25).



Skrót meczu Ślepsk - Aluron:

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Najwięcej punktów: Henrique Honorato (10) - Ślepsk; Bartosz Kwolek (15), Aaron Russell (15) - Warta. Gospodarze ustępowali rywalom w ataku (35%-45%) i bloku (3-9). MVP: Bartosz Kwolek (13/26 = 50% skuteczności w ataku + 2 bloki; 77% pozytywnego przyjęcia).

Ślepsk Malow Suwałki – Aluron CMC Warta Zawiercie 0:3 (23:25, 19:25, 17:25)

Ślepsk: Henrique Honorato, Jan Nowakowski, Bartosz Filipiak, Asparuh Asparuhov, Joaquin Gallego, Karol Jankiewicz – Bartosz Mariański (libero) oraz Jakub Kubacki (libero), Antoni Kwasigroch, Damian Wierzbicki, David Smith. Trener: Dominik Kwapisiewicz.

Aluron: Bartosz Kwolek, Jurij Gladyr, Miguel Tavares, Aaron Russell, Mateusz Bieniek, Kyle Ensing – Jakub Popiwczak (libero) oraz Bartłomiej Bołądź, Jakub Nowosielski. Trener: Michał Winiarski.

WYNIKI MECZÓW I TABELA PLUSLIGI