Szokująca decyzja! 26-letnia była gwiazda PlusLigi kończy karierę

Desmet w ubiegłym sezonie bronił barw Cuprum Stilon Gorzów. Był pełnoetatowym zawodnikiem drużyny; wystąpił w 26 meczach i zdobył w nich łącznie 192 punkty: 165 atakiem, 14 blokiem i 13 serwisem. Po zakończonych rozgrywkach przeniósł się do Knack Volley Roeselare.

Niestety, okazuje się, że Belg został przedwcześnie zmuszony do zakończenia przygody ze sportem. Odniesiona przez niego przed laty kontuzja nie pozwala na powrót do pełni formy, dlatego 26-latek podjął niezwykle trudną decyzję - obecny sezon jest jego ostatnim w karierze.

"Latem 2023 roku, przygotowując się do mistrzostw Europy z Red Dragons, doznałem kontuzji kostki. Bardzo chciałem tam być i dobrze się prezentować, więc kontynuowałem grę. Jednak po drugim roku we Włoszech konieczne było znalezienie rozwiązania i od tego czasu przeszedłem dwie operacje.

Niestety, nadal odczuwam poważny dyskomfort, który uniemożliwia mi grę na najwyższym poziomie. Doszedłem do wniosku, że oznacza to, że nie mogę już osiągnąć poziomu, jakiego od siebie oczekuję. Zamiast brnąć przez to, chcę być szczery wobec siebie, wobec klubu i jego licznych kibiców. Nie jest łatwo, gdy ma się 26 lat i można było zamienić hobby w karierę, ale wiem, że to właściwa decyzja" - powiedział zawodnik, cytowany na stronie klubu.

Desmet to dwukrotny mistrz Belgii z Knack Roeselare, dwukrotny zdobywca Superpucharu oraz czterokrotny zdobywca Pucharu tego kraju. W dorobku ma także brązowy medal mistrzostw Europy Juniorów.

KP, Polsat Sport