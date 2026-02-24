Tałant Dujszebajew ma nową pracę! Poprowadzi utytułowaną reprezentację

Tałant Dujszebajew po 9 latach przerwy wraca do pracy z reprezentacją! Jak informuje portal wkielcach.info Dujszebajew niebawem obejmie kadrę Francji. Jednocześnie ma pozostać trenerem Industrii Kielce.

Talal Dujszebajew wkrótce poprowadzi reprezentację Francji

Dujszebajew w swojej bogatej karierze trenerskiej prowadził już reprezentacje Węgier i Polski. Z kadrą biało-czerwonych wziął udział w Igrzyskach Olimpijskich 2016, gdzie Polacy zajęli 4. lokatę. Później skupił się już na prowadzeniu klubowej drużyny z Kielc, z którą osiągał liczne sukcesy.

 

Niebawem urodzony w Kirgistanie były piłkarz ręczny ponownie poprowadzi jednak drużynę narodową i to nie byle jaką. Chodzi o reprezentację Francji, która na ostatnich mistrzostwach Europy zajęła dopiero 7. miejsce, co zostało przyjęte nad Sekwaną i Loarą z dużym zawodem. Za klęskę na mistrzostwach posadą zapłacił Guillaume Gille, który prowadził Francuzów przez 6 lat i zawiódł również m. in. podczas rozgrywanych w Paryżu igrzysk, gdzie gospodarze odpadli już w ćwierćfinale.

 

Francuzi mają zakomunikować światu nowego selekcjonera we wtorek 24 lutego.

 

Dujszebajew na przestrzeni lat współpracował z kilkoma reprezentantami Francji. Obecnie pod swoimi skrzydłami w Industrii ma trzech Trójkolorowych - Dylana Nahiego, Benoit Kounkouda i Theo Monara.

 

57-latek ma pracować dla Francji, ale pozostanie trenerem klubowym w Kielcach. Jego kontrakt z Industrią obowiązuje do końca sezonu 2026/2027.

