Siatkarki #VolleyWrocław są - delikatnie rzecz ujmując - w nienajlepszej formie. Przegrały pięć meczów z rzędu, w tym ostatnio 0:3 z DevelopResem Rzeszów. Mimo to Wrocławianki wciąż walczą o miejsca dające szansę gry w play-offach. Łatwo jednak nie będzie.

ZOBACZ TAKŻE: Czy syn Aleksandra Śliwki będzie siatkarzem? "Spodziewałem się takiego pytania"

Ich najbliższy rywal, Radomka Radom, wygrał w poprzedniej kolejce ze Stalą Mielec (3:1). Sytuacja Radomianek w ligowej tabeli również jest lepsza - z dorobkiem 21 punktów plasują się na ósmej pozycji. Wrocławianki są 11.



Relacja live i wynik na żywo meczu #VolleyWrocław - MOYA Radomka Radom na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

KP, Polsat Sport