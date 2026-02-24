To trzeci taki wynik w historii! Polska błyszczy w tabeli medalowej
Pod względem liczby medali dla Polski Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan/Cortina d'Ampezzo 2026 były trzecimi najlepszymi w historii. Biało-Czerwoni zgarnęli na nich cztery krążki. Lepiej, bo po sześć, było tylko w Vancouver i Soczi. Sprawdź, które miejsce zajęli Polacy w klasyfikacji medalowej ZIO 2026.
Cztery medale Polaków to kapitalny wynik
Przed rozpoczęciem Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan/Cortina d'Ampezzo 2026 eksperci nie byli optymistami. Ewentualne medale były w sferze życzeniowej, a ich zdobycie wiązałoby z potrzebą sprawienia niespodzianki... i udało się. Łącznie sportowcy wywalczyli cztery medale olimpijskie.
Biorąc pod uwagę historyczne osiągnięcia Biało-Czerwonych, jest to kapitalny wynik. Więcej medali zdobyli tylko w 2010 roku w Vancouver i w 2014 roku w Soczi. Z obu tych imprez Polacy wracali z sześcioma krążkami.
Pod względem jakości to piąte Igrzyska dla Polski
Oczywiście w sporcie najważniejsze są złote krążki, a tych w 2026 roku z Włoch nie przywieźliśmy. To oznacza, że start ten zapisał się w historii jako piąty najlepszy dla Polski. Wszystko dlatego, że złote medale nasi sportowcy przywozili z takich zimowych igrzysk jak:
- Saporro 1972: Wojciech Fortuna (skoki narciarskie)
- Vancouver 2010: Justyna Kowalczyk (biegi narciarskie)
- Soczi 2014: Kamil Stoch x 2 (skoki narciarskie), Justyna Kowalczyk (biegi narciarskie), Zbigniew Bródka (łyżwiarstwo szybkie)
- Pjongczang 2018: Kamil Stoch (skoki narciarskie).
Kto zdobył medale dla Polski w 2026 roku?
Absolutnym objawieniem reprezentacji Polski na ZIO 2026 okazał się nastoletni Kacper Tomasiak. W konkursach indywidualnych wywalczył dwa medale:
- srebro na skoczni normalnej
- brąz na skoczni dużej.
Do tego dołożył wicemistrzostwo olimpijskie w konkursie super duetów, gdzie startował z Pawłem Wąskiem. Tym samym został jednocześnie pierwszym skoczkiem narciarskim i pierwszym mężczyzną z Polski, który z jednych Igrzysk wrócił z trzema medalami. Wcześniej dokonywały tego tylko Irena Szewińska, Otylia Jędrzejczak i Justyna Kowalczyk.
Czwarty medal dla Polski we Włoszech wywalczył Władimir Siemirunnij w rywalizacji na 10 tys. metrów w łyżwiarstwie szybkim. Zawodnik ten od 2024 roku reprezentuje Polskę po tym, jak uciekł z Rosji i już wywalczył dla nas kilka ważnych medali.
Polska na 21. miejscu w klasyfikacji medalowej
Polacy zajęli 21. miejsce w klasyfikacji medalowej ZIO 2026. Bezkonkurencyjni okazali się Norwegowie, którzy wywalczyli 41 medali, w tym aż 18 złotych. Kolejne miejsca na podium zajęli Amerykanie i Holendrzy. Zwłaszcza dla tych ostatnich trzecie miejsce w klasyfikacji jest sporym sukcesem. Zawdzięczają to przede wszystkim panczenom.Przejdź na Polsatsport.pl