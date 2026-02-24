Od 0:2 do 3:2! Tie-break rozstrzygnął starcie drużyn z Wrocławia i Radomia

Obie ekipy toczyły wyrównaną rywalizację na początku pierwszego seta (8:8). Później jednak do głosu doszły siatkarki Moya Radomki, które były skuteczniejsze od gospodyń i odskoczyły na kilka punktów (8:12, 12:17). W końcówce ekipę z Wrocławia pogrążyła zagrywką Brigitta Petrenko, która posłała trzy asy (14:24). Atak Moniki Gałkowskiej zamknął tę część meczu (15:25).

Druga odsłona miała podobny scenariusz. Równa gra obu ekip w początkowych fragmentach (8:8), a później serie radomianek - trzy wygrane akcje (8:11), znów trzy (10:15) i cztery (11:19). W końcówce gospodynie zerwały się jeszcze do walki i zmniejszyły straty do trzech oczek, ale dwa ataki Agaty Plagi wyjaśniły sytuację (20:25).

Początek trzeciej odsłony przyniósł przebudzenie gospodyń (9:2). Po takim wstępie siatkarki z Wrocławia nadawały to wydarzeniom na boisku, dobrze prezentowały się w polu zagrywki, grały skutecznie w ofensywie, a po punktowym bloku różnica wzrosła do dziesięciu oczek (17:7). Końcówka pod kontrolą #VolleyWrocław, a zepsuta zagrywka rywalek dała im ostatni punkt (25:16).

Siatkarki z Wrocławia nie zwalniały tempa w kolejnej partii. Nadal grały skutecznie i wykorzystywały problemy przeciwniczek. Błyskawicznie wypracowały sobie solidną zaliczkę (10:4) i utrzymywały korzystny rezultat na przestrzeni seta (14:9, 20:15). Wynik na 25:18 ustaliła skutecznym atakiem Natalia Dróżdż.

Decydującą partię lepiej rozpoczęły radomianki. Po ataku Moniki Gałkowskiej miały cztery oczka zaliczki przy zmianie stron (4:8), ale po niej to gospodynie wygrały pięć kolejnych akcji (9:8). Później przyjezdne miały jeszcze dwa oczka przewagi (10:12), ale wrocławianki znów popisały się serią wygranych akcji. Dwie ostatnie skończyła Anija Jurdza (15:12), rozstrzygając to spotkanie.

Najwięcej punktów: Barbara Dapić (21), Anija Jurdza (14), Joanna Garncarz (11), Natalia Dróżdż (10) – Volley; Monika Gałkowska (20), Agata Plaga (12), Kateryna Zhylinska (11), Dagmara Dąbrowska (10) – Radomka. MVP: Joanna Garncarz (9/28 = 32% skuteczności w ataku + 2 asy; 42% pozytywnego przyjęcia).

#VolleyWrocław – Moya Radomka Radom 3:2 (15:25, 20:25, 25:16, 25:18, 15:12)

Volley: Diana Frankevych, Emilia Kaczmarzyk, Barbara Dapić, Anija Jurdza, Natalia Dróżdż, Martyna Łazowska – Alika Lutsenko (libero) oraz Martyna Grysak, Aimee Lemire, Sara Wąsiakowska, Joanna Garncarz. Trener: Wojciech Kurczyński.

Radomka: Agata Plaga, Kornelia Garita, Monika Gałkowska, Dagmara Dąbrowska, Kateryna Zhylinska, Brigitta Petrenko – Krystyna Niemtseva (libero) oraz Iga Marszałkowicz, Wiktoria Szumera, Oleksandra Molchanova. Trener: Piotr Filipowicz.

