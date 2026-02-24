Wielki triumf Atletico w Lidze Mistrzów! Popis Sorlotha
Piłkarze Atletico Madryt wygrali u siebie z Club Brugge 4:1 w rewanżowym meczu barażowym o awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Hat-tricka zanotował norweski napastnik Alexander Sorloth. W pierwszym spotkaniu było 3:3.
Atletico objęło prowadzenie w 23. min. Słoweński bramkarz Jan Oblak daleko wykopał piłkę, która trafiła do Sorlotha. Norweski napastnik strzelił w bramkarza, jednak Simon Mignolet niezdarnie interweniował i piłka wpadła do bramki.
ZOBACZ TAKŻE: Wisła Płock traci piłkarza. Transfer definitywny potwierdzony
Brandon Mechele w 36. minucie dośrodkował z rzutu rożnego, a Ekwadorczyk Joel Ordonez z bliska wyrównał głową na 1:1. Wicemistrzowie Belgii mogli nawet prowadzić, ale Oblak spisał się fantastycznie i zatrzymał piłkę na linii bramkowej po strzale Hugo Vetlesena.
Na początku drugiej połowy Johnny Cardoso przymierzył zza pola karnego i strzelił gola na 2:1. Później Sorloth uderzył głową, lecz Mignolet tym razem spisał się bez zarzutu. Marcos Llorente w 76. min długim podaniem rozpoczął kontratak Atletico, który został sfinalizowany trafieniem Sorlotha. W 87. min Matteo Ruggeri dośrodkował w pole karne, a Norweg zanotował hat-tricka.
We wtorek o godzinie 21. odbędą się trzy barażowe mecze Ligi Mistrzów. Inter Mediolan Piotra Zielińskiego podejmie norweskie Bodoe/Glimt, Bayer Leverkusen zmierzy się z greckim Olympiakosem Pireus, a Newcastle United zagra z azerskim Karabachem Agdam, w którym występuje bramkarz Mateusz Kochalski. Kolejne cztery spotkania odbędą się w środę.
W 1/8 finału czeka już osiem najlepszych drużyn po fazie ligowej. Aż pięć z nich jest z Anglii: Arsenal, Liverpool, Tottenham Hotspur, Chelsea i Manchester City. Pozostałe to: Bayern Monachium, Sporting Lizbona oraz Barcelona, której piłkarzami są Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny.
Losowanie par 1/8 finału zaplanowano na piątek. Wówczas zostanie ustalona drabinka fazy pucharowej. Finał odbędzie się 30 maja w Budapeszcie.
Atletico Madryt - Club Brugge 4:1 (1:1)
Bramki: Sorloth 23, 76, 87, Cardoso 48 - Ordonez 36.
Atletico: Oblak - Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri - Simeone (83 Gimenez), Cardoso (83 Mendoza), Koke (70 Molina), Baena (70 Lookman) - Alvarez (48 Griezmann), Sorloth.
Club Brugge: Mignolet - Sabbe, Ordonez, Mechele (88 Meijer), Seys (82 Lemarechal) - Stankovic - Forbs, Vetlesen (65 Diakhon), Vanaken, Tzolis (82 Nilsson) - Tresoldi (65 Vermant).
Żółte kartki: Llorente - Ordonez, Vermant.Przejdź na Polsatsport.pl