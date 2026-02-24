Wielki triumf Atletico w Lidze Mistrzów! Popis Sorlotha

Atletico objęło prowadzenie w 23. min. Słoweński bramkarz Jan Oblak daleko wykopał piłkę, która trafiła do Sorlotha. Norweski napastnik strzelił w bramkarza, jednak Simon Mignolet niezdarnie interweniował i piłka wpadła do bramki.

Brandon Mechele w 36. minucie dośrodkował z rzutu rożnego, a Ekwadorczyk Joel Ordonez z bliska wyrównał głową na 1:1. Wicemistrzowie Belgii mogli nawet prowadzić, ale Oblak spisał się fantastycznie i zatrzymał piłkę na linii bramkowej po strzale Hugo Vetlesena.

Na początku drugiej połowy Johnny Cardoso przymierzył zza pola karnego i strzelił gola na 2:1. Później Sorloth uderzył głową, lecz Mignolet tym razem spisał się bez zarzutu. Marcos Llorente w 76. min długim podaniem rozpoczął kontratak Atletico, który został sfinalizowany trafieniem Sorlotha. W 87. min Matteo Ruggeri dośrodkował w pole karne, a Norweg zanotował hat-tricka.

We wtorek o godzinie 21. odbędą się trzy barażowe mecze Ligi Mistrzów. Inter Mediolan Piotra Zielińskiego podejmie norweskie Bodoe/Glimt, Bayer Leverkusen zmierzy się z greckim Olympiakosem Pireus, a Newcastle United zagra z azerskim Karabachem Agdam, w którym występuje bramkarz Mateusz Kochalski. Kolejne cztery spotkania odbędą się w środę.

W 1/8 finału czeka już osiem najlepszych drużyn po fazie ligowej. Aż pięć z nich jest z Anglii: Arsenal, Liverpool, Tottenham Hotspur, Chelsea i Manchester City. Pozostałe to: Bayern Monachium, Sporting Lizbona oraz Barcelona, której piłkarzami są Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny.

Losowanie par 1/8 finału zaplanowano na piątek. Wówczas zostanie ustalona drabinka fazy pucharowej. Finał odbędzie się 30 maja w Budapeszcie.

Atletico Madryt - Club Brugge 4:1 (1:1)



Bramki: Sorloth 23, 76, 87, Cardoso 48 - Ordonez 36.

Atletico: Oblak - Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri - Simeone (83 Gimenez), Cardoso (83 Mendoza), Koke (70 Molina), Baena (70 Lookman) - Alvarez (48 Griezmann), Sorloth.

Club Brugge: Mignolet - Sabbe, Ordonez, Mechele (88 Meijer), Seys (82 Lemarechal) - Stankovic - Forbs, Vetlesen (65 Diakhon), Vanaken, Tzolis (82 Nilsson) - Tresoldi (65 Vermant).

Żółte kartki: Llorente - Ordonez, Vermant.