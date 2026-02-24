Wisła Płock traci piłkarza. Transfer definitywny potwierdzony

Kalandadze trafił do Wisły przed startem sezonu 2025/26. Jest wychowankiem akademii Dinama Tbilisi, a pierwsze seniorskie kroki stawiał na wypożyczeniu w węgierskim Diosgyori.

ZOBACZ TAKŻE: Wpadka Lechii w Gdańsku. Zagłębie wiceliderem Ekstraklasy

Po powrocie do macierzystego klubu występował w jego pierwszym zespole, a poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu w Videoton FC na Węgrzech. Kalandadze jest również dwukrotnym reprezentantem Gruzji.

Po dołączeniu do "Nafciarzy", lewy środkowy obrońca bądź wahadłowy, zagrał w ośmiu meczach, raz w wyjściowej jedenastce PKO Bank Polski Ekstraklasy oraz jednym STS Pucharu Polski.